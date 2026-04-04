Ruta de la Fe en Tucumán: propuestas en la capital y en el interior

Actividades en el interior de la provincia

Distintas localidades del interior de la provincia han previsto una agenda especial para hoy. Desde las 9, en Famaillá, tendrá lugar un recorrido guiado por la Ruta de la Fe, que partirá desde la réplica de la Plaza San Pedro. Esta tarde, a las 19, se realizará una Misa Criolla en la capilla Virgen de Covadonga de El Mollar. También a las 19, en San Javier, en la capilla Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (sobre calle 4) se oficiará una Misa de Vigilia Pascual con bendición del fuego en el Sábado de Gloria; en tanto que a las 20.30 y a las 21 se recreará el espectáculo del Cristo Resplandesciente en la explanada del Cristo Bendicente, en el sector turístico de la villa. En el Polideportivo Comunal de Monte Bello habrá una muestra de danzas folclórica desde las 20; mientras que en Monteros, a las 20.30, se realizará otra Misa de Vigilia Pascual en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y en San Pedro de Colalao, a la misma hora y a las 21 se proyectará el mapping “Aparición de la Madre de Dios” en la Gruta de Lourdes (foto).