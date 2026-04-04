Ruta de la Fe en Tucumán: propuestas en la capital y en el interior

Resumen de nota
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y comunas del interior lanzan hoy la Ruta de la Fe con recorridos guiados y eventos religiosos para celebrar la Semana Santa en la provincia.
- Las actividades incluyen paseos en el Bus Turístico por templos históricos, ferias gastronómicas, cine gratuito y misas especiales en destinos como San Javier y San Pedro de Colalao.
- Esta iniciativa busca posicionar a Tucumán como eje del turismo religioso regional, dinamizando la economía local mediante la puesta en valor de su patrimonio histórico y cultural.
Recorridos en el bus turístico y cine gratuito
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán programó para hoy un recorrido especial del Bus Turístico SMT (foto) centrado en el circuito religioso para conocer la historia de las principales iglesias céntricas de la ciudad. El paseo combina arquitectura, cultura y patrimonio espiritual y la salida guiada será a las 10, desde Laprida 50, frente a la Plaza Independencia, con paradas en los templos Iglesia San Francisco, Iglesia Catedral, Basílica Nuestra Señora de la Merced, Iglesia Corazón de María y en la Iglesia y Cripta San Juan Bosco. Se solicita concurrir media hora antes del horario de partida, pero para participar se requiere haber realizado la inscripción digital previa en el siguiente enlace. Por aparte, el Bus Turístico tradicional saldrá desde el mismo punto a las 16; mientras que a las 20 tendrá lugar el paseo nocturno “Las luces de mi ciudad”. Todos los recorridos se mantienen aunque haya mal tiempo. En tanto, en el ciclo Vecinos Ven Cine, esta noche habrá una función especial por Semana Santa, con entrada libre y gratuita en el Barrio San Martín (Alsina al 4.700): a las 20 se proyectará “La Pasión”, en una actividad que se suspende por lluvia. Además esta tarde funcionarán las ferias de artesanos y emprendedores (foto) y los stands gastronómicos en Manantial Sur - 2500 Viviendas (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón), parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco) y parque Avellaneda (desde avenida Mate de Luna y Asunción).
Actividades en el interior de la provincia
Distintas localidades del interior de la provincia han previsto una agenda especial para hoy. Desde las 9, en Famaillá, tendrá lugar un recorrido guiado por la Ruta de la Fe, que partirá desde la réplica de la Plaza San Pedro. Esta tarde, a las 19, se realizará una Misa Criolla en la capilla Virgen de Covadonga de El Mollar. También a las 19, en San Javier, en la capilla Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (sobre calle 4) se oficiará una Misa de Vigilia Pascual con bendición del fuego en el Sábado de Gloria; en tanto que a las 20.30 y a las 21 se recreará el espectáculo del Cristo Resplandesciente en la explanada del Cristo Bendicente, en el sector turístico de la villa. En el Polideportivo Comunal de Monte Bello habrá una muestra de danzas folclórica desde las 20; mientras que en Monteros, a las 20.30, se realizará otra Misa de Vigilia Pascual en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y en San Pedro de Colalao, a la misma hora y a las 21 se proyectará el mapping “Aparición de la Madre de Dios” en la Gruta de Lourdes (foto).
Eventos por fuera de lo religioso
Por fuera de la agenda religiosa, en Simoca está prevista la realización de una feria popular desde las 8 en el predio municipal, donde a las 12 tendrá lugar una paella comunitaria. En ese contexto, en el club La Paz San Fernando Polo de San Pedro de Colalao, desde las 9, se realizará la última jornada del XXII Concurso Departamental de Caballos Peruanos de Paso.