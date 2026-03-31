Horror en un country: mató a su esposa, quiso ocultar el crimen y ahora será juzgado en Salta

Entre las más significativas se destacó un impacto contundente en el rostro, compatible con un puñetazo técnico, que según la fiscalía tuvo como objetivo aturdir a la víctima y anular su capacidad de defensa inicial. Además de las marcas de presión en el cuello, se registraron raspaduras en las rodillas y una herida punzante superficial en la zona lumbar. Estas evidencias permitieron sostener que el crimen comenzó dentro de la vivienda y que el cuerpo fue trasladado por Figueroa hasta el vehículo en un intento por ocultar el hecho.