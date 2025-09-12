La Asamblea General de la ONU avaló la solución de dos Estados entre Palestina e Israel

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes la “Declaración de Nueva York”, un documento que busca revitalizar la solución de dos Estados para Israel y Palestina y que, de manera explícita, excluye a Hamas.
El texto fue impulsado por Francia y Arabia Saudita y obtuvo 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Entre los países que se opusieron figuran Estados Unidos, Israel, Hungría, Argentina, Paraguay, Micronesia, Tonga, Nauru, Palaos y Papúa Nueva Guinea. En tanto, los países de la Unión Europea (UE) votaron de manera favorable.
La declaración condena de manera categórica el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, hecho que desencadenó la actual guerra en Gaza, y exige la liberación de los rehenes que aún permanecen en cautiverio. “Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás contra civiles” y “Hamás debe deponer las armas y liberar a todos los rehenes”, afirma el documento aprobado en la ONU.
También establece que, una vez finalizado el conflicto, “Hamas debe cesar el ejercicio de su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional”.
Israel rechazó enérgicamente el resultado de la votación, mientras que la Autoridad Palestina lo celebró como un avance hacia la creación de un Estado propio. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Oren Marmorstein, manifestó a través de X: “Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU que es una decisión vergonzosa”.
La resolución “no favorece una solución de paz. Al contrario, alienta a Hamas a continuar la guerra”, añadió.
En contraste, el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, celebró el voto de la ONU y destacó que constituye un avance significativo en el camino hacia la soberanía. “Acojo con satisfacción la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución (...) sobre la aplicación de la solución de dos Estados y la creación de un Estado palestino independiente”, escribió.
Agregó que “esta resolución expresa la voluntad internacional a favor de los derechos de nuestro pueblo y constituye un paso importante hacia el fin de la ocupación y la concreción de nuestro Estado independiente sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital”.