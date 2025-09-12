La Asamblea General de la ONU avaló la solución de dos Estados entre Palestina e Israel

En contraste, el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, celebró el voto de la ONU y destacó que constituye un avance significativo en el camino hacia la soberanía. “Acojo con satisfacción la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución (...) sobre la aplicación de la solución de dos Estados y la creación de un Estado palestino independiente”, escribió.