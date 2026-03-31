El plan de Scaloni para el Mundial: el esquema táctico y el "11" que ratificó en La Bombonera

En cuanto a lo colectivo, se vio una mejora notable respecto al último amistoso. El equipo mostró frescura, otra marcha y una movilidad que sometió a un rival que se refugió en un 4-5-1 lógicamente mezquino. Cuando el trámite se volvió monótono, aparecieron las pinceladas de Messi, quien anotó tras una pared con Alexis y se despidió con una sonrisa de la que, probablemente, fue su última función en suelo argentino.