Reviví los goles de la Selección Argentina frente a Zambia
La Albiceleste cerró su último amistoso en el país antes del Mundial 2026 con un contundente 5-0 ante el conjunto africano. Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Dominic Chanda (en contra) y Valentín Barco fueron los protagonistas del festival de goles.
Resumen de nota
- La Selección Argentina goleó 5-0 a Zambia en la Bombonera para despedirse de su público antes del Mundial 2026, cerrando su preparación local con una sólida actuación colectiva.
- Tras vencer a Mauritania, el equipo de Scaloni dominó con goles de Álvarez, Messi y Otamendi de penal. El triunfo se completó con un gol en contra y el primer tanto de Valentín Barco.
- El triunfo consolida al equipo de Scaloni para defender el título en el Mundial 2026. La jornada marcó una emotiva despedida para referentes como Messi y Otamendi en suelo argentino.
La Selección Argentina cerró su preparación en el país antes del Mundial 2026 con un amistoso en la Bombonera frente a Zambia. Tras vencer 2-1 a Mauritania en el primer encuentro de la doble fecha FIFA, el equipo de Lionel Scaloni buscaba afinar detalles, darle minutos a los titulares y despedirse de su público con una buena imagen. Desde el himno hasta los primeros toques de pelota, la noche estuvo cargada de expectativa y emoción, con la hinchada acompañando cada movimiento de Lionel Messi y compañía.
El partido comenzó con intensidad y claridad para Argentina. Apenas a los 3 minutos, tras un cambio de frente de Leandro Paredes, Messi filtró un pase perfecto para Julián Álvarez. El cordobés controló con precisión y definió con jerarquía en el área para abrir el marcador y poner a la Selección en ventaja. La Bombonera explotó con el primer grito del encuentro.
GRAN PASE DE PAREDES, ASISTENCIA DE MESSI Y LA DEFINICIÃN DE JULIÃN ÃLVAREZ.— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 31, 2026
GOLAZO DE LA SELECCIÃN. ðð¦ð·pic.twitter.com/qWPdzt7Zkf
Con la ventaja a su favor, Argentina mantuvo la posesión y buscó profundizar, aunque el ritmo del juego se volvió más pausado. A los 43 minutos, en una acción de calidad colectiva, Messi se combinó con Alexis Mac Allister y, tras una serie de pases entre Paredes y Nahuel Molina, se metió en el área chica y definió al segundo palo. El astro rosarino firmó el 2-0 y elevó su cuenta personal a 116 goles con la camiseta nacional.
"Messi":— Es tendencia en ð (@EsTendenciaEnX) April 1, 2026
Porque este es el Ãºltimo gol de Messi en la RepÃºblica Argentina antes de dejar de viajar a su Ãºltimo mundial pic.twitter.com/KoD3qxBRbW https://t.co/J000WyaH6t
El segundo tiempo trajo cambios y más emociones. A los 49 minutos, tras un derribo sobre Thiago Almada, Nicolás Otamendi se hizo cargo de un penal en su último partido en Argentina y no falló. Con tranquilidad, el defensor de Benfica convirtió el 3-0 y cerró un capítulo personal emotivo, recibiendo la ovación del público al abandonar el campo minutos después.
Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja ð¦ð·â½— telefe (@telefe) April 1, 2026
Argentina ð¦ð· 3 - Zambia ð¿ð² 0
MirÃ¡ #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn ð pic.twitter.com/ce91QtJ1VK
El cuarto gol llegó a los 67 minutos gracias a un error del rival. Almada intentó un pase atrás para Messi, pero Dominic Chanda, defensor de Zambia, desvió la pelota hacia su propio arco. Argentina aumentó la diferencia y se aseguró un triunfo cómodo, mostrando solidez y eficacia.
Â¡GOOOL de Argentina! â½ Llega el cuarto tras un gol en contra ð¦ð·ð¥— telefe (@telefe) April 1, 2026
MirÃ¡ #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn ð pic.twitter.com/cELr12wipT
Finalmente, en la última jugada del partido, Valentín Barco selló la goleada. Tras un pase de taco de Nicolás González, el joven surgido de Boca definió con precisión y convirtió el 5-0 que coronó la presentación de la Selección ante su público. Con este tanto, Argentina dejó una imagen positiva y contundente antes de partir al Mundial 2026.
Â¡Goleada y fiesta total ante Zambia! ð¥ En los Ãºltimos minutos aparece Barco para meter el quinto ð¦ð·— telefe (@telefe) April 1, 2026
MirÃ¡ #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn ð pic.twitter.com/rBhb0jH4se
Al terminar el encuentro, Nicolás Otamendi resumió la sensación de todo el equipo: "Es una despedida de Argentina. Queda el Mundial, al que obviamente vamos a ir a competir, a defender el título", sentenció. La Albiceleste se despidió con una victoria, enfocada ahora en defender el título mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.