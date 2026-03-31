Reviví los goles de la Selección Argentina frente a Zambia

La Selección Argentina cerró su preparación en el país antes del Mundial 2026 con un amistoso en la Bombonera frente a Zambia. Tras vencer 2-1 a Mauritania en el primer encuentro de la doble fecha FIFA, el equipo de Lionel Scaloni buscaba afinar detalles, darle minutos a los titulares y despedirse de su público con una buena imagen. Desde el himno hasta los primeros toques de pelota, la noche estuvo cargada de expectativa y emoción, con la hinchada acompañando cada movimiento de Lionel Messi y compañía.