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El árbitro argentino Facundo Tello se lesionó y abandonó la cancha entre lágrimas en el repechaje al Mundial

El árbitro bahiense sufrió una dolencia en su rodilla durante el tiempo suplementario del duelo entre Congo y Jamaica. Visiblemente quebrado, Tello debió ser reemplazado por su compatriota Darío Herrera.

SIN CONSUELO. Facundo Tello no soportó el dolor en su rodilla izquierda y se retiró entre lágrimas del Jamaica - Congo por el Repechaje del Mundial 2026. SIN CONSUELO. Facundo Tello no soportó el dolor en su rodilla izquierda y se retiró entre lágrimas del Jamaica - Congo por el Repechaje del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • El árbitro Facundo Tello se retiró lesionado y entre lágrimas durante el suplementario de Jamaica-Congo por el repechaje al Mundial 2026, tras sufrir una dolencia física.
  • El juez bahiense debió ser reemplazado por su colega Darío Herrera tras sentir una molestia en la rodilla. Tello es un consolidado referente del arbitraje argentino e internacional.
  • La gravedad de la lesión genera incertidumbre sobre su participación en el Mundial 2026. La FIFA evaluará su estado físico para confirmar si mantiene su lugar en la cita máxima.
Resumen generado con IA

El fútbol suele deparar momentos de dramatismo para los jugadores, pero esta vez el protagonista de una escena desgarradora fue el árbitro. Facundo Tello, uno de los referentes del referato argentino a nivel internacional, vivió una tarde para el olvido en el marco del repechaje entre la República Democrática del Congo y Jamaica, el encuentro que definía el penúltimo pasaje al Mundial 2026 y que terminó con clasificación del conjunto africano.

El reloj marcaba el segundo tiempo del alargue cuando el bahiense, de 43 años, sintió una molestia en su rodilla. Mientras Jamaica intentaba salir desde el fondo para buscar el empate, Tello se hincó, quedó en cuclillas e inmediatamente solicitó asistencia a través del intercomunicador. Lo que siguió fue una imagen que conmovió a los presentes: el juez debió abandonar el campo de juego visiblemente quebrado y entre lágrimas, consciente de la importancia del compromiso y de lo que esta lesión podría significar para su futuro inmediato.

Reemplazo albiceleste

Ante la imposibilidad de Tello de continuar, quien tomó las riendas del encuentro fue otro argentino: Darío Herrera. El cuarto árbitro ingresó rápidamente para dirigir los últimos nueve minutos de una prórroga cargada de pulsaciones altas, permitiendo que el partido llegara a su fin mientras el equipo médico asistía a su colega en el banco de suplentes.

El sueño del Mundial 2026 en vilo

La conmoción de Tello no es casual. El árbitro, que ya tuvo una destacada participación en Qatar 2022 acompañando a Fernando Rapallini, es uno de los principales candidatos para representar al arbitraje argentino en la cita de Canadá, México y Estados Unidos.

A la espera de un parte médico oficial que confirme la gravedad del desgarro, la incertidumbre se instala sobre su recuperación. En un proceso donde el estado físico es evaluado minuciosamente por la FIFA, esta lesión en una instancia tan decisiva enciende las alarmas en la Dirección Nacional de Arbitraje.

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