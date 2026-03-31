El árbitro argentino Facundo Tello se lesionó y abandonó la cancha entre lágrimas en el repechaje al Mundial

El reloj marcaba el segundo tiempo del alargue cuando el bahiense, de 43 años, sintió una molestia en su rodilla. Mientras Jamaica intentaba salir desde el fondo para buscar el empate, Tello se hincó, quedó en cuclillas e inmediatamente solicitó asistencia a través del intercomunicador. Lo que siguió fue una imagen que conmovió a los presentes: el juez debió abandonar el campo de juego visiblemente quebrado y entre lágrimas, consciente de la importancia del compromiso y de lo que esta lesión podría significar para su futuro inmediato.