Bolivia sueña con volver al Mundial tras 32 años: todo lo que tenés que saber del repechaje ante Irak

Resumen de nota
- Bolivia e Irak definen este miércoles el último cupo al Mundial 2026 en el Estadio BBVA de México. La "Verde" busca romper una racha de 32 años sin clasificar a la cita máxima.
- La selección boliviana llega tras vencer 2-1 a Surinam. Luego de finalizar séptima en las eliminatorias sudamericanas, el equipo de Óscar Villegas busca repetir el hito de 1994.
- El ganador integrará el Grupo I junto a potencias como Francia, Noruega y Senegal. Para Bolivia, la clasificación marcaría el fin de tres décadas de sequía en el fútbol mundial.
En el fútbol, las deudas históricas suelen cobrarse en escenarios impensados. Para Bolivia, ese momento llegó. Este miércoles, desde las 0, la "Verde" se plantará en el césped del Estadio BBVA de México con un solo objetivo: derrotar a Irak en la final del Repechaje y sellar su boleto a la Copa del Mundo 2026. Es un partido a todo o nada, una final que separa la frustración de tres décadas del sueño de todo un país.
El seleccionado sudamericano llega a esta instancia con el envión anímico que significó el triunfo 2-1 ante Surinam en las semifinales. Pero el camino hasta aquí no fue sencillo. Bolivia se ganó el derecho a soñar tras una eliminatoria sufrida, donde finalizó séptima con 20 unidades, apuntalada por aquella victoria histórica ante Brasil y favorecida por el cierre de la última jornada. Ahora, el destino la pone frente a frente con el combinado asiático por el último lugar en la cita máxima.
El peso de la historia
Para Bolivia, clasificar significaría cerrar un círculo que quedó abierto en 1994. Curiosamente, la última vez que la "Verde" disputó un Mundial fue también en suelo norteamericano (Estados Unidos). Desde entonces, pasaron 32 años de sequías y recambios generacionales que hoy parecen encontrar un cauce bajo la conducción de Óscar Villegas.
En la vereda de enfrente está Irak. Los "Leones" llegan a esta final beneficiados por su posición en el Ranking FIFA (lo que les permitió saltar la semifinal) y tras un global de 3-2 sobre Emiratos Árabes en las eliminatorias de su continente. Al igual que los bolivianos, los iraquíes tienen poca rodaje mundialista: su única participación fue en México 1986. La historia, de un lado o del otro, se escribirá con letras de molde.
El "Grupo de la Muerte" espera
Quien logre imponerse en el "Gigante de Acero" de Monterrey no tendrá un desembarco sencillo en el Mundial. El ganador se integrará al Grupo I, una zona que ya es calificada como la más dura del certamen, donde esperan potencias como la Francia de Kylian Mbappé, la Noruega de Erling Haaland y el Senegal de Sadio Mané. Un escenario de elite para cualquiera de los dos aspirantes.
Formaciones y datos del partido
Villegas pondría en cancha lo mejor que tiene para romper el maleficio de visitante -aunque sea en terreno neutral- con el talento de Miguel Terceros y la conducción de Ramiro Vaca como estandartes.
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Terceros, Vaca y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.
Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.
Dónde ver en vivo
Bolivia está ante la chance de su vida. 90 minutos la separan de volver a ser parte de la elite del fútbol mundial. Desde las 0, con la transmisión de DSports, intentará demostrar que Sudamérica siempre tiene un lugar guardado para los que saben resistir.