Bolivia sueña con volver al Mundial tras 32 años: todo lo que tenés que saber del repechaje ante Irak

En el fútbol, las deudas históricas suelen cobrarse en escenarios impensados. Para Bolivia, ese momento llegó. Este miércoles, desde las 0, la "Verde" se plantará en el césped del Estadio BBVA de México con un solo objetivo: derrotar a Irak en la final del Repechaje y sellar su boleto a la Copa del Mundo 2026. Es un partido a todo o nada, una final que separa la frustración de tres décadas del sueño de todo un país.