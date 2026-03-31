Confirman al fiscal que investigará el presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal

La investigación se lleva adelante en el Juzgado Federal.
Resumen de nota
- Un juez federal confirmó al fiscal Agustín Chit para investigar el presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal, tras rechazar un planteo de la defensa del imputado.
- La resolución judicial desestima un recurso que buscaba frenar el avance de la causa. Ahora, el juzgado deberá fijar la fecha para la declaración indagatoria del acusado.
- Este avance procesal es clave para la transparencia judicial y podría sentar un precedente importante en el control de la corrupción dentro de la Cámara Federal argentina.
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