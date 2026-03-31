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Paso procesal

Confirman al fiscal que investigará el presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal

El juez rechazó un planteo de la defensa y ahora se deberá fijar fecha para la indagatoria del imputado

La investigación se lleva adelante en el Juzgado Federal. La investigación se lleva adelante en el Juzgado Federal.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 52 Min

Resumen de nota

  • Un juez federal confirmó al fiscal Agustín Chit para investigar el presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal, tras rechazar un planteo de la defensa del imputado.
  • La resolución judicial desestima un recurso que buscaba frenar el avance de la causa. Ahora, el juzgado deberá fijar la fecha para la declaración indagatoria del acusado.
  • Este avance procesal es clave para la transparencia judicial y podría sentar un precedente importante en el control de la corrupción dentro de la Cámara Federal argentina.
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