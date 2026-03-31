El sándwich de milanesa más caro del mundo: el increíble gesto de Rodrigo De Paul con un repartidor

En el fútbol, como en la vida, los momentos que realmente quedan grabados no siempre ocurren bajo las luces de un estadio. A veces, la magia sucede en una vereda de Boulogne, entre el ruido de una moto de delivery y el asombro de un trabajador que no puede creer lo que ven sus ojos. Esta es la historia de Walter Ortiz, el repartidor que fue a entregar un pedido y terminó llevándose mucho más que una propina: se llevó un pedazo de esperanza firmado por Rodrigo De Paul.