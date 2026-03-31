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El dólar oficial cayó $75 en el primer trimestre del año

En la jornada de este martes, la divisa cedió $15, pero se ubicó por arriba de los $1.400 en la city tucumana. ¿A cuánto cotizó el dólar "blue"?

EN EL PRIMER TRIMESTRE. El dólar oficial anotó una baja de $75. EN EL PRIMER TRIMESTRE. El dólar oficial anotó una baja de $75.
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • El dólar oficial en Argentina cerró marzo a $1.405 en el BNA, registrando una baja de $15 en la jornada y una caída acumulada de $75 durante el primer trimestre de 2026.
  • Con un volumen operado de U$S 485,9 millones, el tipo de cambio mayorista descendió a $1.382. El dólar blue acompañó la tendencia con un retroceso trimestral de $120 (7,8%).
  • La brecha cambiaria del 19,8% respecto al techo fijado por el BCRA marca un periodo de estabilidad. Se espera que este descenso influya en la dinámica inflacionaria del país.
Resumen generado con IA

En la última rueda de marzo, el dólar oficial registró una baja de $15 y finalizó a $1.405 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). De este modo, en el balance del primer trimestre de 2026, la divisa acumuló una caída de $75.

La jornada también estuvo marcada por un incremento significativo en el volumen operado en el segmento de contado, que alcanzó los U$S485,9 millones.

El dólar oficial volvió a subir y cerró al borde de los $1.400

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En este contexto de mayor oferta, el dólar mayorista descendió 16 unidades, hasta ubicarse en $1.382.  Así, marzo cerró con una baja mensual de $15. En el acumulado del primer trimestre, el tipo de cambio oficial retrocedió $73.

Por su parte, el Banco Central estableció para la jornada un límite superior de su régimen de bandas cambiarias en $1.655,22. De esta manera, el dólar mayorista se posicionó $273,22 por debajo de ese techo, lo que representa una brecha del 19,8%.

En febrero cayó la compra de dólares respecto de enero

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En el mercado paralelo, el dólar blue también mostró una tendencia descendente. El billete cedió 15 unidades y se ubicó en $1.410 para la venta. Con este resultado, acumuló una caída de 15 pesos en marzo y de $120, equivalente a un 7,8%, en el primer trimestre del año.

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