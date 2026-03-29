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En febrero cayó la compra de dólares respecto de enero

En el segundo mes del año, 1,5 millón de personas adquirieron U$S 2.268 millones, de acuerdo con un reporte del Banco Central. Las operaciones con tarjetas de crédito.

EN EL BIMESTRE. La compra de dólares trepó a U$S 4.981 millones. EN EL BIMESTRE. La compra de dólares trepó a U$S 4.981 millones.
Hace 2 Hs

¿Cuántos dólares compraron los argentinos en el segundo mes del año? De acuerdo con el de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, difundido por el Banco Central (BCRA), el total adquirido por las personas ascendió a los U$S 2.368 millones, mientras que en los bancos se vendieron U$S 280 millones durante febrero. En gran medida, esa demanda responde al período de vacaciones, en el que suele adquirirse divisas para gastar en el exterior, aunque en esta temporada fue menor que la de 2025.

En el acumulado del primer bimestre del año, la dolarización de los individuos en los bancos ascendió a U$S 4.981 millones brutos.

En cuanto a la cantidad de clientes que operaron en cambios en las entidades financieras, 1,5 millones de individuos hicieron compras y 718.000 vendieron dólares.

En comparación con el mes previo, cayeron tanto las operaciones realizadas como los montos. En febrero hubo 100.000 compradores (-6,7% ) y 12.000 vendedores (-16,4%) menos que en enero. El monto mensual de compras brutas, por su parte, bajó 9,4% en el mes, consigna el sitio TN.com.

Teniendo en cuenta las operaciones de billetes y otras transacciones, la entidad que preside Santiago Bausili señaló que las “Personas humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera por U$S 2.552 millones, principalmente de billetes sin fines específicos (para atesoramiento) por U$S 1954 millones

La publicación del BCRA destacó que parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedaron depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados para cancelar consumos en moneda extranjera con tarjetas.

Por lo tanto, recalcó que no necesariamente constituyen formación de activos externos (el concepto también conocido como “fuga de capitales”) como destino final de estos fondos.

Los gastos netos por consumos en dólares con tarjetas totalizaron en febrero U$S 649 millones. El BCRA indicó que dentro del concepto “Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)” se incluyen pagos y cobros por bienes enviados mediante servicios postales.

La entidad realizó una estimación de los movimientos asociados a compras vía courier, para distinguirlos de aquellos relacionados con el turismo. Así, proyectó que los pagos por bienes despachados mediante servicios postales totalizaron U$S 91 millones.

De esta manera, estimó que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados o enviados mediante servicios postales) fueron de U$S 898 millones en febrero.

“Más del 60% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera”, indicó el BCRA.

Con respecto a los ingresos brutos por bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo los envíos de servicios postales), la entidad monetarianacional calculó que se recolectaron U$S 336 millones por ese concepto en febrero.

“En consecuencia, los egresos netos por viajes y pasajes a través del mercado de cambios se estiman en US 562 millones en el mes”, concluyó el diagnóstico oficial.

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