En febrero cayó la compra de dólares respecto de enero

¿Cuántos dólares compraron los argentinos en el segundo mes del año? De acuerdo con el de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, difundido por el Banco Central (BCRA), el total adquirido por las personas ascendió a los U$S 2.368 millones, mientras que en los bancos se vendieron U$S 280 millones durante febrero. En gran medida, esa demanda responde al período de vacaciones, en el que suele adquirirse divisas para gastar en el exterior, aunque en esta temporada fue menor que la de 2025.