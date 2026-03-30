El dólar oficial volvió a subir y cerró al borde de los $1.400

El dólar volvió a moverse al alza este lunes y encadenó su segunda rueda consecutiva en suba, en una jornada marcada por el reacomodamiento de posiciones y una mayor demanda de cobertura. El tipo de cambio mayorista avanzó $15,50, lo que representa un incremento del 1,1%, y alcanzó así su mayor suba diaria desde el 3 de marzo, aunque todavía se mantiene en niveles históricamente bajos en términos reales.
En el inicio de una semana corta por los feriados de Pascuas, la cotización mayorista cerró en $1.398, muy cerca del umbral de los $1.400. En paralelo, la brecha con el techo de la banda cambiaria se redujo al 18,3%, luego de haber tocado su punto más alto en nueve meses el jueves pasado.
El movimiento también se reflejó en el segmento minorista. En el Banco Nación, el dólar subió $15 y terminó en $1.420, mientras que el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.419,32. En el mercado informal, el dólar blue acompañó la tendencia con un alza de $10 y cerró en $1.425.
Por su parte, el mercado de futuros mostró subas generalizadas en los contratos negociados en Matba Rofex. Para fines de abril, se proyecta un dólar en torno a los $1.423, lo que implicaría un incremento mensual del 1,8%.
Más allá de este repunte, el comportamiento del tipo de cambio durante marzo había sorprendido por su estabilidad, consignó Ámbito. A pesar de la escalada del conflicto en Medio Oriente y del fortalecimiento global del dólar, la cotización local se mantuvo firme e incluso mostró retrocesos, en un contexto de intervención activa del Banco Central y expectativas de mayor ingreso de divisas por parte del sector agroexportador.
En ese marco, la autoridad monetaria acumula compras por más de U$S 4.000 millones en lo que va del año, una dinámica que contribuyó a anclar las expectativas de devaluación en el corto plazo. Esa percepción también se refleja en el mercado de futuros, donde el dólar para fin de año se negocia en torno a los $1.680.
En términos de balance, el dólar mayorista registró una caída nominal cercana al 4% en el primer trimestre, en contraste con una inflación que continúa en niveles elevados. Este desfasaje, sumado a la reciente flexibilización monetaria, comienza a abrir interrogantes sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario, especialmente una vez finalizada la liquidación de la cosecha gruesa a mediados de mayo.
De cara a las próximas semanas, el mercado seguirá de cerca el destino de la liquidez que liberará la reducción de encajes. Si bien una parte de esos pesos podría presionar sobre el tipo de cambio, los analistas advierten que el impacto final dependerá de la capacidad del sistema financiero para reactivar el crédito y de la evolución de la demanda de instrumentos en moneda local.