El dólar oficial volvió a subir y cerró al borde de los $1.400

De cara a las próximas semanas, el mercado seguirá de cerca el destino de la liquidez que liberará la reducción de encajes. Si bien una parte de esos pesos podría presionar sobre el tipo de cambio, los analistas advierten que el impacto final dependerá de la capacidad del sistema financiero para reactivar el crédito y de la evolución de la demanda de instrumentos en moneda local.