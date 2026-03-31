Qué son los ftalatos y por qué preocupan: el impacto del plástico en bebés y embarazadas

Omnipresentes en el hogar

Los ftalatos suelen denominarse químicos omnipresentes debido a su presencia en numerosos productos de consumo. Son fundamentales en la flexibilidad de juguetes infantiles, material artístico, recipientes para almacenar alimentos, suelos de vinilo, cortinas de ducha, mangueras de jardín, dispositivos médicos y muchos otros artículos. Así también ayudan a lubricar compuestos y transportar fragancias en desodorantes, esmaltes de uñas, perfumes, geles, aerosoles o champús para el cabello, jabones y lociones corporales. Son clave además en el plástico de envoltura tipo film usado en el envasado de alimentos.