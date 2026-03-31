Qué son los ftalatos y por qué preocupan: el impacto del plástico en bebés y embarazadas

Resumen de nota
- Un estudio de The Lancet vinculó a los ftalatos con 2 millones de partos prematuros y 74.000 muertes neonatales globales en 2018 debido a su impacto en la función placentaria.
- Presentes en juguetes y envases, estos químicos actúan como disruptores endocrinos que alteran las hormonas, provocando inflamación y fallas en el desarrollo fetal y reproductivo.
- Expertos alertan sobre el riesgo de sustitutos industriales igual de nocivos. El hallazgo marca un desafío global para regular el uso de plásticos y proteger la salud neonatal futura.
Juguetes, cortinas, mangueras, recipientes y hasta dispositivos médicos: nuestro mundo no puede librarse del plástico. Este material, presente en una infinidad de elementos cotidianos, se volvió una de las amenazas para la vida de los recién nacidos. De acuerdo con un nuevo estudio, dos sustancias químicas utilizadas en el plástico se vincularon con dos millones de nacimientos prematuros y 74.000 fallecimientos de neonatos en todo el mundo en 2018.
Los plásticos volvieron a ser el centro de las preocupaciones para la pediatría y padres de bebés. Un estudio reciente publicado en la revista científica The Lancet advirtió que los ftalatos, una familia de compuestos químicos sintéticos y presentes en una gran cantidad de productos cotidianos, se vincularon con efectos nocivos para la salud de los más pequeños.
El impacto en la salud de los ftatalatos
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental en Estados Unidos, los ftalatos interfieren con el mecanismo de producción hormonal del cuerpo, conocido como sistema endocrino, y están relacionados con problemas de desarrollo, reproductivos, cerebrales, inmunitarios y de otra índole. Incluso pequeñas alteraciones hormonales pueden causar importantes efectos biológicos y de crecimiento, afirma el instituto.
El estudio se enfocó en dos compuestos químicos de la familia de los ftalatos: el ftalato de di-2-etilhexilo, o DEHP, y su derivado, el ftalato de diisononilo, o DiNP. “Se trata de una clase peligrosa de sustancias químicas”, afirmó Leonardo Trasande, autor principal del nuevo estudio y profesor Jim G. Hendrick, MD, de Pediatría en la Facultad de Medicina Grossman de NYU Langone en la ciudad de Nueva York.
Omnipresentes en el hogar
Los ftalatos suelen denominarse químicos omnipresentes debido a su presencia en numerosos productos de consumo. Son fundamentales en la flexibilidad de juguetes infantiles, material artístico, recipientes para almacenar alimentos, suelos de vinilo, cortinas de ducha, mangueras de jardín, dispositivos médicos y muchos otros artículos. Así también ayudan a lubricar compuestos y transportar fragancias en desodorantes, esmaltes de uñas, perfumes, geles, aerosoles o champús para el cabello, jabones y lociones corporales. Son clave además en el plástico de envoltura tipo film usado en el envasado de alimentos.
Las investigaciones relacionaron los ftalatos con problemas reproductivos como malformaciones genitales y testículos no descendidos en bebés varones, así como con un menor recuento de espermatozoides y niveles más bajos de testosterona en hombres adultos. Los estudios también han vinculado los ftalatos con la obesidad infantil, el asma, problemas cardiovasculares y el cáncer.
Riesgos para la función placentaria
“Una de las vías es la alteración de la función placentaria, que, según se documentó, se ve afectada por los ftalatos y otros disruptores endocrinos”, afirmó a CNN Jane Muncke, directora general y jefa científica del Food Packaging Forum, una fundación sin ánimo de lucro con sede en Zúrich, Suiza, que se centra en la comunicación científica y la investigación sobre plásticos y otros componentes utilizados en la industria.
La placenta, que se adhiere a la pared uterina, proporciona oxígeno, nutrientes y apoyo inmunológico al feto en desarrollo. La insuficiencia del órgano gestacional, en la que este no se desarrolla o no funciona correctamente, es una de las principales causas de parto prematuro espontáneo, según los expertos.
Un problema de alcance global y el desafío de la industria
“La inflamación no favorece la adhesión placentaria y puede facilitar la rotura de membranas”, afirmó Trasande. “La rotura de membranas, la falta de adhesión a la pared uterina y la pérdida de nutrientes esenciales para el feto pueden desencadenar contracciones uterinas. No existe una única vía”.
El nuevo estudio, publicado el martes, examinó los efectos del DEHP y el DiNP en 200 países y territorios durante 2018. Los datos se obtuvieron de grandes encuestas nacionales realizadas en Canadá, Europa y Estados Unidos, así como de estimaciones de investigaciones anteriores en regiones del mundo que no recopilan sus propios datos.
Los expertos advierten, sin embargo, que la preocupación no está solo en estos agentes analizados, sino en toda la clase de ftalatos. La industria a menudo recurre a sustitutos para los productos químicos sin importar si estos son menos dañinos para la salud. “Nos encontramos ante una situación en la que surgen preocupaciones sobre un elemento análogo que puede tener los mismos efectos, o incluso peores”, concluyó Trasande.