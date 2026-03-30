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Comercios mayoristas rechazaron el acuerdo paritario del sector y cuestionó el bono de $120.000

Cadam criticó el aumento salarial del 5% y el plus extraordinario acordado por las cámaras y el gremio mercantil, al considerar que es inviable para muchas empresas.

CAME y otras entidades privadas firmaron la paritaria mercantil. CAME CAME y otras entidades privadas firmaron la paritaria mercantil. CAME
30 Marzo 2026

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresó su rechazo al reciente acuerdo paritario del sector comercio, en particular al bono extraordinario de $120.000 (sumando los no remunerativos anteriores que se vienen acumulando por $40.000, $60.000 y ahora con el nuevo acuerdo $20.000 más), por considerarlo inconsulto, inviable para gran parte de las empresas y desconectado de la realidad económica que atraviesa el sector.

En un comunicado, Cadam señaló que este tipo de decisiones, adoptadas sin la participación de todos los actores representativos del sector empleador, profundizan las dificultades de las empresas, especialmente de las PYMEs, que ya operan con márgenes negativos o extremadamente ajustados.

La entidad ha apuntado continuamente a los "autobeneficios" de los aportes incuidos en las paritarias para ciertos actores que la firman, que se suman a los aumentos salariales y representan una carga adicional significativa para los empleadores.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, más las sumas no remunerativas a dicha fecha.

La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026. Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará en su carácter.

Asimismo, y con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento y las obligaciones a las que debe hacer frente del sistema solidario de salud, en este caso la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), las partes signatarias de la paritaria convinieron una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores incluidos en este acuerdo colectivo, informó CAME.

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