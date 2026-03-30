Feriados de abril 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Cómo se pagará estos feriados en caso trabajar

La estructura de pagos para quienes desempeñan sus labores durante feriados nacionales comprende tres elementos: el sueldo ordinario, el pago por la jornada realizada y una sobretasa del 100 %. Esta combinación resulta en un ingreso equivalente al triple del valor diario habitual, siempre que no medie un descanso compensatorio. Según el Decreto Legislativo 713, la obligación del pago triple desaparece si el empleador otorga una jornada de descanso sustitutoria, en cuyo caso el colaborador percibe solo la remuneración ordinaria y el salario por el día trabajado.