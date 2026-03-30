Feriados de abril 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El calendario oficial de feriados 2026 permite conocer con exactitud los próximos fin de semana largos. Después del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las personas se preguntan cuándo hay un descanso o la posibilidad de un viaje.
Abril llega con feriados en sus primeros días, el mes inicia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con más el Viernes Santo, que cuenta como feriado religioso.
Así queda el calendario de feriados nacionales que quedan en 2026
Desde el jueves 2, hasta el domingo 5 se podrá disfrutar del primer fin de semana largo de abril 2026.
Feriados inamovibles
-Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
-Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
-Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
-Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
-Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano.
-Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
-Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
-Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
-Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Güemes
-Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín
-Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
-Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
-Viernes 10 de julio.
-Lunes 7 de diciembre.
Cómo se pagará estos feriados en caso trabajar
La estructura de pagos para quienes desempeñan sus labores durante feriados nacionales comprende tres elementos: el sueldo ordinario, el pago por la jornada realizada y una sobretasa del 100 %. Esta combinación resulta en un ingreso equivalente al triple del valor diario habitual, siempre que no medie un descanso compensatorio. Según el Decreto Legislativo 713, la obligación del pago triple desaparece si el empleador otorga una jornada de descanso sustitutoria, en cuyo caso el colaborador percibe solo la remuneración ordinaria y el salario por el día trabajado.
La normativa vigente contempla escenarios específicos para evitar conflictos en la interpretación de los beneficios. Si el feriado coincide con el día de descanso semanal obligatorio, el trabajador recibe únicamente lo correspondiente a dicho descanso regular. Asimismo, la concesión de un día libre posterior anula la necesidad de abonar la sobretasa adicional, garantizando que las empresas y empleados operen bajo reglas claras respecto a la compensación económica y los tiempos de pausa.