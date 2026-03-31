Masacre de Carmen de Patagones: qué pasó con “Junior” y cuál es su vida hoy

La reciente conmoción por el ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal reactivó una herida que en la Argentina nunca termina de cicatrizar. Cada episodio de violencia extrema dentro de las aulas remite, casi de manera automática, a un antecedente que marcó un antes y un después: la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida en 2004. A más de dos décadas de aquel hecho, el caso del estudiante apodado “Junior” vuelve a instalarse en la agenda pública, no solo por la brutalidad del ataque, sino por las preguntas que aún siguen sin respuesta.