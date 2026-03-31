Jaldo ponderó la baja de los índices de delitos

Hubo otro asunto que se abordó en el cónclave realizado en la Casa de Gobierno, que contó con la participación del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvaux; y el segundo de la institución, Roque Íñigo. La charla giró en torno de la condena a tres años y un mes que recibió el viernes el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán. “No vamos a tolerar estos hechos. Los que sean descubiertos no sólo serán expulsados de la Policía, sino que además deberán someterse a un proceso judicial”, les habría advertido.