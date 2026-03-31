Jaldo ponderó la baja de los índices de delitos

El gobernador, Osvaldo Jaldo, reunió a los funcionarios del área de Seguridad y a la cúpula policial. El titular del Poder Ejecutivo ponderó la disminución de los índices de delitos, recalcó que se debe fortalecer la lucha contra el narcotráfico y volvió a insistir en que no tolerará ningún hecho de corrupción en la Policía. Por último, no dijo ni una palabra sobre los retiros durante el cónclave, una cuestión que viene generando expectativas entre los integrantes de la institución.
“Hemos realizado un análisis de las estadísticas de cómo venimos en el primer trimestre de este año, y la verdad es que una vez más hemos tenido una disminución importante de delitos, como así también una caída en los homicidios en comparación con el primer trimestre del año 2025”, sostuvo el gobernador.
Según los registros de LA GACETA, la merma sería del 10%, por encima de la media nacional. En Salta, por ejemplo, hasta ayer se habían registrado 12 crímenes, dos más que en nuestra provincia. La tasa de homicidios, al no haber cifras en negro, es la que mayor importancia tiene en materia de seguridad.
Operativo Lapacho
Jaldo, al finalizar el encuentro con los jefes policiales, destacó los resultados que se consiguieron con la implementación del Operativo Lapacho en el marco de la lucha contra el narcotráfico. “Se duplicó el secuestro de marihuana con respecto al primer trimestre del año pasado. También fue muy importante la cantidad de cocaína decomisada”, señaló.
Puertas adentro, el dirigente tranqueño les pidió a los jefes que no bajen los brazos. “Los resultados son buenos, pero hay que mantener esta política y secuestrar más sustancias”, les habría pedido.
Hubo otro asunto que se abordó en el cónclave realizado en la Casa de Gobierno, que contó con la participación del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvaux; y el segundo de la institución, Roque Íñigo. La charla giró en torno de la condena a tres años y un mes que recibió el viernes el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán. “No vamos a tolerar estos hechos. Los que sean descubiertos no sólo serán expulsados de la Policía, sino que además deberán someterse a un proceso judicial”, les habría advertido.
En la reunión no se habló de una cuestión que viene rumoreándose desde los primeros días de febrero y que, como ocurre siempre, genera expectativas entre los integrantes de la fuerza: los retiros. “Es lógico que ello ocurra porque de la renovación de los cuadros superiores dependen los ascensos”, explicó un comisario retirado. Hasta el momento, ni siquiera habría pasado por el despacho del ministro de Seguridad la nómina de los comisarios que estarían en condiciones de retirarse. Una vez que ello ocurra, el gobernador Jaldo será el que dará la última y decisiva opinión.