Santoral del 5 de abril: quiénes son los santos que se celebran este domingo

Resumen de nota
- La Iglesia católica conmemora este 5 de abril el santoral de figuras clave como San Vicente Ferrer y Santa Irene, destacando su legado de fe y compromiso religioso mundial.
- San Vicente Ferrer, misionero del siglo XIV, lidera una lista que incluye a mártires y evangelizadores como San Alberto de Montecorvino, reconocidos por su labor en Europa y Asia.
- Estas celebraciones fomentan la reflexión sobre la perseverancia y el servicio al prójimo, manteniendo vigentes los valores cristianos en la sociedad contemporánea actual.
Cada 5 de abril, la Iglesia católica recuerda a diversas figuras que dejaron una huella profunda por su fe y compromiso religioso. El santoral del día reúne a mártires, misioneros y santos cuya vida estuvo marcada por la entrega, la predicación y el servicio a los demás.
Entre los principales nombres se destaca San Vicente Ferrer, uno de los grandes misioneros de la Edad Media. Nacido en España en el siglo XIV, fue reconocido por su intensa labor de evangelización en Europa y por su capacidad de convocatoria. También se conmemora a Santa Irene de Tesalónica, quien sufrió persecución por mantener su fe, y a San Alberto de Montecorvino, recordado por su trabajo evangelizador en Asia.
El santoral del día se completa con otras figuras como San Geraldo de Sauve-Majeure y Santa Juliana de Lieja, quienes también son venerados por su ejemplo de vida cristiana.