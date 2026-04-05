Santoral del 5 de abril: quiénes son los santos que se celebran este domingo

Entre los principales nombres se destaca San Vicente Ferrer, uno de los grandes misioneros de la Edad Media. Nacido en España en el siglo XIV, fue reconocido por su intensa labor de evangelización en Europa y por su capacidad de convocatoria. También se conmemora a Santa Irene de Tesalónica, quien sufrió persecución por mantener su fe, y a San Alberto de Montecorvino, recordado por su trabajo evangelizador en Asia.