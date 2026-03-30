Israel aprobó la pena de muerte por terrorismo y endurece su estrategia de seguridad

El Parlamento de Israel aprobó este lunes una controvertida reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para quienes sean condenados por asesinato terrorista. La iniciativa, que obtuvo 62 votos a favor y 48 en contra tras más de 12 horas de debate, obliga a los tribunales militares a aplicar la pena capital, con excepciones que no fueron precisadas.