Descalificación a Mercedes Sosa: Jaldo, contra el coordinador de Radio Nacional Tucumán

A ese documento se sumó ayer el pronunciamiento crítico del gobernador Osvaldo Jaldo, quien consideró que “a este funcionario no hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo”. “Es una falta de respeto; todos los tucumanos, los argentinos y mucha gente fuera del país sabe y conoce lo que significa Mercedes Sosa para el folclore, para la cultura y es nuestra, es una tucumana. Implica no conocer la historia, no conocer la cultura, no conocer lo que le dio a Tucumán, a la Argentina y a gran parte de Latinoamérica”.