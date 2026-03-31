Descalificación a Mercedes Sosa: Jaldo, contra el coordinador de Radio Nacional Tucumán

“Yo canto siempre a mi pueblo,/ porque del pueblo es mi voz,/ si pertenezco yo al pueblo,/ tan sólo del pueblo será mi canción”, dice la letra de “Cantor de oficio”, el tema de Miguel Ángel Morelli que fue utilizada como encabezado de una campaña de recolección de firmas en contra del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, quien descalificó a Mercedes Sosa en las redes sociales calificándola de “gorda comunista (que) fue un cáncer”.
A ese documento se sumó ayer el pronunciamiento crítico del gobernador Osvaldo Jaldo, quien consideró que “a este funcionario no hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo”. “Es una falta de respeto; todos los tucumanos, los argentinos y mucha gente fuera del país sabe y conoce lo que significa Mercedes Sosa para el folclore, para la cultura y es nuestra, es una tucumana. Implica no conocer la historia, no conocer la cultura, no conocer lo que le dio a Tucumán, a la Argentina y a gran parte de Latinoamérica”.
En la noche del sábado, en el acceso a Radio Nacional (San Martín 251) hubo una autoconvocatoria de artistas y público para reivindicar a La Negra con música y se pintó un retrato en un lateral.
“Como músicos y trabajadores de la cultura repudiamos enérgicamente los dichos vertidos por Ferreira sobre la cantora. Un funcionario público no debe referirse de una forma agresiva ni insultante ante ninguna persona, mucho menos si se trata de un icono de nuestra cultura nacional”, se señala en el documento on line, al que se puede suscribir completando el siguiente link.
El escrito destaca que “Mercedes Sosa es una de las grandes representantes de la música popular argentina en el mundo y una de las voces más importantes de América latina; su voz, su legado musical y su compromiso con la canción urgente, la canción del pueblo, han marcado generaciones de artistas y han engrandecido el patrimonio cultural de nuestro país”.
“Entendemos que estos ataques forman parte de un engranaje que intenta sistemáticamente desprestigiar a los artistas por sus posicionamientos políticos y por su compromiso social. Además de una actitud censora y disciplinadora que busca el silenciamiento, la misma que persiguió a Mercedes, la proscribió y la exilió de nuestro país hace 50 años. Como compañeros y colegas de Mercedes Sosa, y como parte de la cultura argentina, no aceptamos la violencia en ninguna de sus formas”, se agrega.
Disculpas rechazadas
El funcionario efectuó un pedido de disculpas y relativizó sus dichos. “Teniendo en cuenta el revuelo generado por mis posteos en mi cuenta personal de X, quiero pedir mis sinceras disculpas a la familia y allegados de la emblemática cantante. Aclaro que nunca puse en duda su talento e importancia para la cultura tucumana. Si bien acepto que parte del texto fue ofensiva, también fue descriptiva”, publicó.
Pero el sobrino de la artista, Adrián Sosa, consideró ayer en LG Play que las disculpas “no son suficientes, porque cuando sos funcionario no tenés permitido decir de todo”. Otra de sus sobrinas, Maby Sosa, calificó a los dichos del funcionario como un hecho de “cobardía”. Bajo esa misma idea, se impulsa el pedido de remoción del cargo del militante de La Libertad Avanza, con el agravante de que la emisora lleva oficialmente el nombre de Mercedes Sosa.
Entre las numerosas voces públicas que se levantaron en defensa de la memoria de la Negra, figura la de Teresa Parodi: “Ella es y será para siempre la voz de nuestro pueblo, un faro en nuestra cultura. Una bandera de solidaridad y amor. Mercedes es la Patria cantada. ¡Que no se atrevan con ella!”.
En tanto, la familia de la cantora consideró “inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar”. “La dimensión de Mercedes trasciende todo intento de agresión. Invitamos a quienes se sientan interpelados por estas manifestaciones de intolerancia a reencontrarse con su obra, con su mensaje de paz y con la dignidad con la que representó a nuestro país en los escenarios más importantes del mundo”, se señaló.
Adiós a Lucho González
En paralelo a este escándalo, la música popular nacional está de luto por la muerte de uno de los arregladores y guitarristas que más tiempo acompañó a La Negra, Lucho González, quien nació como Luis Alejandro González Cárpena en Lima el 25 de noviembre de 1946 y llegó a Buenos Aires a los pocos meses de vida.
Desde el Instituto Nacional de Música se recordó que su carrera artística comenzó en 1968 con Chabuca Granda, para luego actuar con la cantora tucumana, Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto, y además integrar un memorable trío junto a Lito Vitale y a Bernardo Baraj (luego ingresó Litto Nebbia en vez del primero). Como solista grabó los discos “Esta parte del camino” y “Chabuca de cámara”, y desarrolló una intensa labor docente.