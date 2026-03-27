Escándalo por agravios a Mercedes Sosa: repudios y denuncias cruzadas que involucran a un funcionario de Radio Nacional Tucumán

Las expresiones en redes sociales del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, desataron una fuerte polémica tras viralizarse un retuit en el que se calificaba a la cantora tucumana Mercedes Sosa con términos insultantes. La controversia escaló con un repudio institucional del Ente Cultural de Tucumán y un duro pronunciamiento de la familia de la artista, que incluso reclamó su renuncia.
El eje del conflicto se originó a partir de un retuit de Ferreira que decía: “Esta gorda comunista fue un cáncer”. Ante la repercusión, el funcionario publicó un descargo en su cuenta personal: “Un loco que no sé quién es salió en un medio pautado a ¿¿¿carpetearme??? con tuits funables. Sacó grandes piezas de humor negro que los tuiteros entienden bien. Desde el mediodía que estoy a los jijazos. Gracias quien quiera que seas, me hiciste el día. TMAP.”
Consultado por LA GACETA, Ferreira minimizó el episodio al señalar que “fue solo un retuit, no un tuit”, y relativizó el contenido al enmarcarlo en publicaciones antiguas. En esa línea, recordó una frase propia en la que sostenía: “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari”, escrita en el contexto de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Además, sugirió que la difusión actual de esos mensajes podría responder a una represalia política, luego de que denunciara en redes “136 designaciones en el Ministerio del Interior”.
El Ente Cultural de Tucumán respondió con un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” a las declaraciones del funcionario. “Este tipo de expresiones representan un ataque a la cultura y a la identidad tucumana”, afirmó el organismo, al tiempo que subrayó que los dichos “no sólo constituyen un agravio a su memoria, sino también a toda la comunidad que reconoce en su voz un símbolo de lucha, sensibilidad y compromiso social”.
En el mismo documento, el Ente consideró “inadmisible que discursos de odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público, y más aún cuando provienen de personas que ejercen funciones institucionales”, y remarcó que Mercedes Sosa es “una de las artistas más trascendentes de la cultura argentina y latinoamericana, orgullo del pueblo tucumano y referente indiscutida de nuestra identidad”.
Por su parte, la familia de la artista difundió una carta abierta titulada “La vigencia de un legado que trasciende el agravio”, en la que eligieron un tono reflexivo, aunque con una exigencia concreta. “Su memoria no necesita defensa. Como familia, trabajamos permanentemente en la difusión de su obra y elegimos no responder al odio con más odio, porque como Mercedes nos enseñó, la mejor respuesta es la construcción cultural”, expresaron.
Sin embargo, en el mismo texto solicitaron la salida del funcionario: “Es por eso también que pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán. Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar”.
La carta concluye con una reivindicación del legado de la cantora: “El ruido de las redes es pasajero; la voz de Mercedes, como nuestra tierra, es eterna”.