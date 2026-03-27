Escándalo por agravios a Mercedes Sosa: repudios y denuncias cruzadas que involucran a un funcionario de Radio Nacional Tucumán

Consultado por LA GACETA, Ferreira minimizó el episodio al señalar que “fue solo un retuit, no un tuit”, y relativizó el contenido al enmarcarlo en publicaciones antiguas. En esa línea, recordó una frase propia en la que sostenía: “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari”, escrita en el contexto de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Además, sugirió que la difusión actual de esos mensajes podría responder a una represalia política, luego de que denunciara en redes “136 designaciones en el Ministerio del Interior”.