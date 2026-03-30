Messi será titular ante Zambia: Scaloni lo confirmó y empieza a definir el equipo

A días del último ensayo en casa antes del Mundial, Lionel Scaloni dejó varias definiciones que empiezan a delinear el mapa definitivo de la Selección. La principal: Lionel Messi será titular en el amistoso frente a Zambia en La Bombonera, un partido que funcionará como despedida del equipo ante su gente antes de viajar a la Copa del Mundo.
El entrenador reconoció que tiene “bastante clara” la lista, aunque todavía restan decisiones finas. Ya fue elevada a la AFA una nómina preliminar de 55 futbolistas, desde la cual se recortará hasta llegar a los 26 definitivos. En ese proceso, el rendimiento reciente será clave, pero Scaloni también marcó un matiz importante: quienes vienen sosteniendo el ciclo desde sus inicios “cuentan con ventaja” por el conocimiento y la dinámica construida en estos años.
Más allá de la victoria reciente por 2-1 ante Mauritania, el técnico no esquivó la autocrítica. Consideró que el equipo no mostró su mejor versión y valoró que los propios jugadores lo hayan reconocido puertas adentro. “No fue un buen partido”, deslizó, dejando en claro que el margen de mejora todavía existe a semanas del debut mundialista.
En ese contexto, una de las noticias que más golpeó al cuerpo técnico fue la lesión de Joaquín Panichelli. Scaloni se mostró afectado por la baja del delantero, que quedó automáticamente fuera de la Copa del Mundo cuando atravesaba un momento de crecimiento.
La preparación final incluirá al menos dos amistosos más -uno de ellos, posiblemente ante Serbia- ya con la lista definitiva confirmada. Serán las últimas pruebas antes de la gran cita.
Por último, el DT evitó profundizar sobre su futuro. Ante la posibilidad de renovar su contrato hasta 2030, admitió que dirigir a la Selección es un lugar “único” que seduce a cualquier argentino, pero eligió mantener el foco en el presente inmediato: el cierre de la preparación y el desafío de llegar de la mejor manera al Mundial.