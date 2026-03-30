Messi será titular ante Zambia: Scaloni lo confirmó y empieza a definir el equipo

El entrenador reconoció que tiene “bastante clara” la lista, aunque todavía restan decisiones finas. Ya fue elevada a la AFA una nómina preliminar de 55 futbolistas, desde la cual se recortará hasta llegar a los 26 definitivos. En ese proceso, el rendimiento reciente será clave, pero Scaloni también marcó un matiz importante: quienes vienen sosteniendo el ciclo desde sus inicios “cuentan con ventaja” por el conocimiento y la dinámica construida en estos años.