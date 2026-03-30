Por qué el amistoso de Argentina contra Zambia pasó a ser una prueba importante antes del Mundial

Pero este partido también vale por los nombres propios. Para Messi, por ejemplo, la noche puede tener un tono especial. Muchos ya lo leen como uno de sus últimos partidos con la albiceleste en el país, quizá el último, en una etapa en la que cada presentación local empieza a sentirse como una despedida posible, aunque nadie la anuncie de manera formal. En esa misma línea aparece Nicolás Otamendi, que ya avisó que el Mundial 2026 será el cierre de su ciclo en la Selección. Entonces Zambia no sólo se vuelve una prueba futbolística: también puede convertirse en una de esas noches que después se recuerdan por el valor emocional de haber visto otra vez a los históricos en casa. Además, alrededor de ellos también se acomoda una sensación parecida con futbolistas como Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, emblemas de un ciclo que sigue vigente, pero que ya empezó a asomarse a su tramo final.