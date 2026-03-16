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Juicio a Felipe Pettinato: la querella solicita 15 años de prisión por la muerte de su neurólogo

El abogado de la familia de Melchor Rodrigo solicitó que sea condenado por el delito de “estrago doloso seguido de muerte agravado”.

Tomando mate y conectado por Zoom: así sigue Felipe Pettinato el juicio en su contra Tomando mate y conectado por Zoom: así sigue Felipe Pettinato el juicio en su contra
Hace 1 Hs

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo entró en su etapa final luego de que la querella solicitara una condena de 15 años de prisión durante los alegatos realizados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14.

El pedido fue realizado por el abogado de la familia de la víctima, Alejandro Drago, quien sostuvo ante los jueces que el incendio ocurrido en 2022 en el departamento del acusado no fue un accidente, sino una acción que generó un peligro grave que terminó con la muerte del médico.

Durante su exposición, el representante legal de la familia de Rodrigo afirmó que Pettinato provocó el fuego en el living del departamento, donde la víctima se encontraba dormida. Según el abogado, el acusado prendió fuego el sillón y la ropa del médico, lo que desencadenó el incendio fatal.

Las pericias realizadas por bomberos descartaron que el fuego se haya iniciado por una colilla de cigarrillo, versión que había mencionado el acusado. De acuerdo con los informes técnicos, el incendio habría comenzado con un elemento capaz de generar una llama, como un encendedor o fósforos, posiblemente combinado con un aerosol.

La querella también remarcó que Pettinato no intentó auxiliar a la víctima ni llamar a emergencias, y señaló la falta de contacto o disculpas con la familia del neurólogo tras el hecho.

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