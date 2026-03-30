San Martín ya tiene fecha y sede para enfrentarse a Estudiantes de Río Cuarto por la Copa Argentina

En la CD de San Martín existía la intención de que el encuentro se trasladara al miércoles 8, con el objetivo de ganar un día más de margen en una agenda cargada. Sin embargo, desde la organización de la Copa Argentina se mantuvieron firmes con la programación inicial y no dieron lugar a modificaciones. No es la primera vez que el certamen se planta en este tipo de decisiones y obliga a los clubes a acomodarse a una planificación que muchas veces deja poco espacio para la negociación.