San Martín ya tiene fecha y sede para enfrentarse a Estudiantes de Río Cuarto por la Copa Argentina

San Martín ya tiene confirmado cuándo y dónde afrontará su debut en la Copa Argentina 2026. El equipo de Andrés Yllana se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto el martes 7 de abril, por los 32avos de final, en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba. Lo único que todavía resta oficializar es el horario de un cruce que en los pasillos de La Ciudadela seguían de cerca desde hace varios días.
En la CD de San Martín existía la intención de que el encuentro se trasladara al miércoles 8, con el objetivo de ganar un día más de margen en una agenda cargada. Sin embargo, desde la organización de la Copa Argentina se mantuvieron firmes con la programación inicial y no dieron lugar a modificaciones. No es la primera vez que el certamen se planta en este tipo de decisiones y obliga a los clubes a acomodarse a una planificación que muchas veces deja poco espacio para la negociación.
La sede elegida también despierta cierta sorpresa por una cuestión de distancias. Córdoba capital aparece bastante más cerca para Estudiantes de Río Cuarto que para San Martín: el recorrido entre Río Cuarto y la capital cordobesa ronda los 215 km y demanda unas dos horas y 42 minutos en auto, mientras que desde San Miguel de Tucumán hasta Córdoba el trayecto habitual supera los 560 kilómetros, es decir, casi 600. De todos modos, la Copa Argentina ya ha dado varias muestras de sostener este tipo de criterios logísticos sin moverse demasiado de su postura inicial.
Un calendario apretado
A eso se suma un calendario apretado para ambos equipos. Estudiantes de Río Cuarto tendrá que visitar este sábado a Aldosivi, mientras que San Martín también verá acción el mismo día, cuando reciba a Chacarita en La Ciudadela. Es decir, los dos llegarán al cruce copero con poco descanso y con la necesidad de administrar cargas en una semana que asoma exigente desde todo punto de vista.