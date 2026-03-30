¿Cuáles son las series que se suman a la cartelera de Netflix en abril?

Netflix
La cartelera de Netflix en Argentina presenta una renovación profunda durante abril de 2026. Esta nueva programación integra una variada oferta de ficciones internacionales que buscan cautivar a los suscriptores, junto con una apuesta decidida por la transmisión de eventos en tiempo real.
Dicha actualización transforma la experiencia de los usuarios al combinar el consumo tradicional de series con la inmediatez de los vivos. Con este movimiento, la plataforma refuerza su presencia en el mercado local y diversifica sus contenidos para alcanzar a diferentes perfiles de espectadores en todo el país.
- Amor en el espectro: Temporada 4 (01/04): Esta serie documental sigue a personas dentro del espectro autista en su búsqueda de vínculos sentimentales. El envío mantiene su formato de citas reales bajo la observación de especialistas.
- Besos, Kitty: Temporada 3 (02/04): La actriz Anna Cathcart interpreta a Kitty en su último año escolar en Seúl. La trama aborda escándalos estudiantiles y la maduración afectiva de la protagonista en un entorno multicultural.
- Clanes: Temporada 2 (03/04): La producción española cuenta con Clara Lago y Tamar Novas. Ana regresa a Galicia para enfrentar a un nuevo cártel de drogas mientras intenta estabilizar su situación legal.
- Mar de fondo: Temporada 3 (03/04): El drama belga concluye la historia de los Vandael. Los personajes Daan, Louise y Alex enfrentan la resolución de secretos familiares que amenazan con destruir su estatus social.
- Errores épicos (09/04): Dos hermanos con nulas capacidades delictivas terminan vinculados al crimen organizado debido a un chantaje. La serie explora el género de la comedia negra y el suspenso.
- Bandi (09/04): Ambientada en Martinica, narra la supervivencia de un grupo de huérfanos. La muerte de la figura materna empuja a los jóvenes hacia la delincuencia para evitar la separación forzada por el Estado.
- Maleantes: Temporada 2 (14/04): Los protagonistas Charly y Joseph regresan a la acción criminal. La búsqueda de una moneda valiosa traslada la narrativa a las ciudades de Bangkok y Viena.
- Perfil falso: Temporada 3 (15/04):Carolina Miranda y Rodolfo Salas protagonizan este thriller de engaños. Un encuentro con una pareja adinerada desencadena una serie de eventos violentos y venganzas personales.
- Million Dollar Secret: Temporada 2 (15/04): Un reality show de competencia y engaño. Doce participantes conviven con el objetivo de identificar a un millonario oculto entre ellos para ganar el premio final.
- La ley de Lidia Poët: Temporada 3 (15/04): La actriz Matilda De Angelis encarna a la primera abogada de Italia. En esta entrega, un caso de alto perfil pone en riesgo su carrera y su vida privada.
- Bronca: Temporada 2 (16/04): Tras el éxito de la primera entrega, esta antología sitúa el conflicto en un club de campo. Un video de una pelea matrimonial inicia una red de chantajes cruzados entre empleados y dueños.
- Machos alfa: Temporada 5 (17/04): Los protagonistas masculinos proponen la convivencia entre hombres como solución a sus crisis existenciales. La serie parodia los cambios en la masculinidad contemporánea.
- Funny AF with Kevin Hart (20/04): El comediante Kevin Hart encabeza una búsqueda de talentos de stand-up en Estados Unidos. El ganador se define mediante una votación del público en tiempo real.
- Los no elegidos (21/04): Una mujer que pertenece a una secta hermética se involucra en un romance prohibido. El vínculo externo pone en peligro la estructura jerárquica de su comunidad.
- Santita (22/04): Una médica que utiliza silla de ruedas tras un accidente enfrenta el regreso de su exprometido. La trama analiza la delgada línea entre el cuidado médico y el control emocional.
- Una nueva jugada: Temporada 2 (23/04): La historia se centra en el manejo de un equipo de fútbol profesional ante un campeonato decisivo. Isla, la protagonista, debe gestionar crisis internas y presiones directivas.
- Stranger Things: Relatos del 85 (23/04): Expansión del universo de Hawkins. La producción presenta misterios inéditos ocurridos durante el invierno de 1985, vinculando elementos sobrenaturales con la estética de la época.
- Hombre en llamas (30/04): Basada en las novelas de A.J. Quinnell. La serie sigue a John Creasy, un exmercenario con habilidades tácticas avanzadas que opera en entornos de alto riesgo.
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