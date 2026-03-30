¿Qué investiga la Justicia en el casamiento que se hizo en un reserva natural de Cafayate?

La palabra de la ciencia

A la investigación judicial se sumó ahora una contundente advertencia desde el ámbito académico: la antropóloga y especialista en conservación del Conicet, Rossana Ledesma, advirtió sobre el delicado desequilibrio que este tipo de eventos masivos genera en un ecosistema de alto valor patrimonial. En diálogo con Aries, la experta subrayó que el uso de luces, música de alta potencia y la circulación vehicular del "Cafayate Fantasy" no solo ignoró la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental previos, sino que pudo haber alterado drásticamente el comportamiento de la fauna local, como los zorros, agravando una situación de vulnerabilidad ya existente. Para Ledesma, la Quebrada de las Conchas no es solo un paisaje, sino un engranaje complejo de biodiversidad y cultura donde cualquier intervención sin control genera efectos en cadena que, en muchos casos, resultan difíciles de revertir para las futuras generaciones.