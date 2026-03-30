IA desobediente: un nuevo estudio demostró que los chatbots están ignorando cada vez más las instrucciones humanas

Sobre esta evolución, Tommy Shaffer Shane, líder de la investigación, adviertIó: "La preocupación es que ahora son empleados junior poco confiables, pero si en seis o doce meses se convierten en empleados senior extremadamente capaces que conspiran contra vos, el tipo de preocupación es diferente". Ante este panorama, las grandes empresas como Google y OpenAI aseguran que están reforzando sus "barreras de seguridad" (guardrails) para evitar que la IA tome decisiones de alto riesgo por cuenta propia. Mientras tanto, la recomendación para el usuario es mantener siempre un ojo crítico sobre lo que su asistente virtual dice y hace.