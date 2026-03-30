Un puente elevado a 634 metros fue nombrado entre los mejores del mundo: dónde queda

Hace unos meses, China puso en funcionamiento una de las obras de ingeniería más impresionantes de nuestro mundo. Un puente de unos 1402 metros, recibió a los cientos de miles de vehículos que cruzaron el río Beipan en dos minutos, trayecto que antes se realizaba en dos horas. Los rodados circulan suspendidos a unos 634 metros de altura, lo que lo convierte en la elevación récord del planeta. Cada dato numérico y, por supuesto, la ejecución, le dio lugar en la lista de mejores sitios del mundo.