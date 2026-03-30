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Un puente elevado a 634 metros fue nombrado entre los mejores del mundo: dónde queda

El puente redujo el viaje de dos horas en dos minutos. Un hito para el turismo, el comercio y la movilidad urbana.

Puente del Gran Cañón de Huajiang, uno de los mejores lugares del mundo según Time Puente del Gran Cañón de Huajiang, uno de los mejores lugares del mundo según Time Li Yunfeng—VCG/Getty Images
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Hace unos meses, China puso en funcionamiento una de las obras de ingeniería más impresionantes de nuestro mundo. Un puente de unos 1402 metros, recibió a los cientos de miles de vehículos que cruzaron el río Beipan en dos minutos, trayecto que antes se realizaba en dos horas. Los rodados circulan suspendidos a unos 634 metros de altura, lo que lo convierte en la elevación récord del planeta. Cada dato numérico y, por supuesto, la ejecución, le dio lugar en la lista de mejores sitios del mundo.

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La revista Time destacó al puente de Huajiang Grand Canyon, ubicado en un remoto valle de la provincia de Guizhou, en China, como uno de los destinos destacados del listado de 2026. Como describieron desde el prestigioso medio, no se trata solo de números récord, sino del impacto que supone para la movilidad de las 40 millones de personas que habitan la zona, potenciando el turismo y el crecimiento económico de una de las regiones menos desarrolladas del país.

El puente colgante de la jurisdicción sureña china es, no solo el más alto, sino uno de los más largos del globo. Superó con creces al puente Royal Gorge, que se encuentra suspendido a 292 metros sobre el río Arkansas en Colorado y es el más elevado de Estados Unidos. Fue considerado como el último "milagro de infraestructura" de China, reduciendo viajes de horas a escasos minutos y conectando los principales puntos turísticos del territorio.

Una infraestructura clave para el crecimiento económico 

Más allá de la frialdad del acero y el hormigón, el Huajiang Grand Canyon Bridge se erige como el pilar fundamental de una ambiciosa ola de construcciones y actividades de alta montaña. Su ubicación no es azarosa: está diseñado para integrar la Prefectura Autónoma Bouyei-Miao, un área donde las comunidades étnicas han vivido durante siglos en un relativo aislamiento geográfico. Lo que antes era un muro natural, hoy es un nexo que conecta a estas poblaciones con el resto del gigante asiático.

Para el Gobierno chino, esta obra inaugurada a finales de 2025 no es solo una exhibición de destreza tecnológica, sino una herramienta práctica de modernización. Al reducir drásticamente los tiempos de traslado, se facilita el comercio y se fomenta el sector recreativo interno en una de las áreas que más apoyo financiero necesitaba.

Adrenalina y paisajes: el nuevo polo turístico

La experiencia para el visitante va mucho más allá de simplemente cruzar el río Beipan. El complejo se transformó en un parque temático de altura que desafía cualquier vértigo:

- Vistas de vértigo: Los turistas pueden caminar por una pasarela de cristal suspendida sobre el cañón o subir en un ascensor vidriado que conduce a una cafetería panorámica situada en las nubes.

- Aventura extrema: Para los buscadores de adrenalina, el lugar ofrece atracciones como puenting (bungee jumping) y un columpio gigante sobre el abismo.

- Conexión cultural: Además de la ingeniería, la infraestructura facilita el acceso a los pueblos tradicionales cercanos, permitiendo que el flujo de viajeros descubra la riqueza cultural de las etnias Miao y Bouyei.

Con hitos como un teleférico de 207 metros de altura y la posibilidad de explorar un entorno antes inaccesible, el puente Huajiang no solo acortó distancias físicas; sino que redefinió el futuro financiero de Guizhou, posicionándola definitivamente en el mapa del turismo global.

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