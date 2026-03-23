¿Qué construcción se ve desde el espacio? No es la Muralla China y te va a sorprender

La curiosa fotografía que muestra cómo se ve el “mar de plástico” desde el espacio fue tomada el 24 de mayo de 2022 por el satélite Landsat 9, a través de su Generador Operacional de Imágenes de Tierra 2 (OLI-2, por sus siglas en inglés). El aparato fue el que logró captar en detalle imágenes a color del mar de invernaderos de plástico que rodea el pueblo de El Ejido.