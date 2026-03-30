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La Niñera y el Sr. Sheffield tuvieron un reencuentro: ¿cómo se ven ahora las estrellas?

Se trata de Fran Drescher, la protagonista, y Charles Shaughnessy (el señor Sheffield); ambos coincidieron en el estreno del musical "Somebody to Love".

La Niñera y el Sr. Sheffield tuvieron un reencuentro: ¿cómo se ven ahora las estrellas? The Nanny
Hace 5 Hs

En el Teatro Rubicón de California se vivió un emotivo encuentro, donde las estrellas de La Niñera, el clásico de la televisión en la década de los noventa, se encontraron. Se trata de Fran Drescher, la protagonista, y Charles Shaughnessy (el señor Sheffield); ambos coincidieron en el estreno del musical "Somebody to Love".

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"Miss Fine y el señor Sheffield se reúnen en el estreno del nuevo musical", fue la frase que usó Fran para acompañar una selfie en la que los dos posaron visiblemente alegres. "Fue maravilloso, como siempre, ver a mi querido Charles Shaughnessy, así como a otros exintegrantes de la serie", escribió la actriz.

El gran fenomeno de La Niñera a nivel mundial

Creada y encabezada por Fran Drescher, la serie se destacó por su humor inconfundible, una estética vibrante y personajes memorables. Renée Taylor encarnaba a Sylvia Fine, la excéntrica madre de Fran, mientras que Nicholle Tom interpretaba a Maggie Sheffield, la hija mayor de Maxwell Sheffield. Cada uno aportaba un matiz único que enriquecía las historias y diálogos.

Renée Taylor, la madre y Nicholle Tom quien hizo el papel de Maggie Sheffield sumada al carisma arrollador de Drescher, fue determinante para el éxito mundial de la producción. Con el paso de los años, la serie no solo se mantuvo vigente, sino que ganó nuevas generaciones de admiradores. Esto fue posible gracias a sus reposiciones televisivas y a su disponibilidad en plataformas de streaming, donde sigue cosechando fanáticos.

Cómo se ven ahora los protagonistas de La Niñera

Los fans enloquecieron al ver esta imagen tan reciente de ambas; muchos aprovecharon la oportunidad para pedir una nueva temporada de la aclamada serie. "Por favor, vuelvan a reunirse para una secuela", rezaban varios comentarios.

La Niñera y el Sr. Sheffield tuvieron un reencuentro: ¿cómo se ven ahora las estrellas? Fuente: Intragram @officialfransdresher
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