La Niñera y el Sr. Sheffield tuvieron un reencuentro: ¿cómo se ven ahora las estrellas?

Renée Taylor, la madre y Nicholle Tom quien hizo el papel de Maggie Sheffield sumada al carisma arrollador de Drescher, fue determinante para el éxito mundial de la producción. Con el paso de los años, la serie no solo se mantuvo vigente, sino que ganó nuevas generaciones de admiradores. Esto fue posible gracias a sus reposiciones televisivas y a su disponibilidad en plataformas de streaming, donde sigue cosechando fanáticos.