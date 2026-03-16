Cinco series y películas de Michael B. Jordan, ganador del Oscar, para ver en la semana

Oscar Grant intenta mejorar su vida y su relación con su familia antes de morir en un incidente con la policía en Oakland. Es un drama biográfico basado en el último día de vida del protagonista, que fue asesinado a tiros por oficiales en 2009. El conflicto central gira en torno a tensiones raciales y la violencia policial en Estados Unidos. Ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival de Sundance.