Cinco series y películas de Michael B. Jordan, ganador del Oscar, para ver en la semana

Este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Michael B. Jordan ingresó a la selecta lista de actores que recibieron un Oscar por su labor como Mejor Actor por “Sinners”. El también director triunfó en una categoría que no parecía predecible, pues sus contrincantes eran Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet –dos de los favoritos para recibir la estatuilla–, Wagner Moura –aclamado por la crítica– e Ethan Hawke.
El premio de Jordan fue válido por partida doble, porque en “Sinners” interpreta no a uno, sino a dos personajes: los gemelos Smoke y Stack que, tras años de bravuconerías, deciden abrir su propio negocio centrado en la música y las fiestas. Pero un extraño grupo busca irrumpir en la noche de inauguración. En su asalto, empieza el terror de este drama histórico, porque los recién llegados son vampiros que buscan someter a toda la comunidad y convertirlos.
Cinco series y películas de Michael B. Jordan, ganador del Oscar
Creed (2015) Director Ryan Coogler
La película cuenta la historia de Adonis Johnson, el hijo del legendario boxeador Apollo Creed, que busca abrirse paso en el boxeo. Para lograrlo, entrena con Rocky Balboa, el campeón retirado. La presión de vivir a la altura de la historia de su padre y de lograr buenos resultados desencadena el conflicto principal. Este drama deportivo cuenta también con la participación de Sylvester Stallone y recibió la nominación a los Critics' Choice Awards.
Fruitvale Station (2013) Director Ryan Coogler
Oscar Grant intenta mejorar su vida y su relación con su familia antes de morir en un incidente con la policía en Oakland. Es un drama biográfico basado en el último día de vida del protagonista, que fue asesinado a tiros por oficiales en 2009. El conflicto central gira en torno a tensiones raciales y la violencia policial en Estados Unidos. Ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival de Sundance.
House M. D. (2004)
Jordan aparece en “Love is Blind”, el episodio 14 de la temporada 8 de “House M. D.”, la aclamada serie protagonizada por Hugh Laurie. Jordan interpreta a un hombre ciego con síntomas extraños que está por pedirle la mano a su novia. Cuando descubren un posible tratamiento para él, debe decidir si aceptarlo o no, porque corre otro gran riesgo: puede quedar sordo.
Black Panther (2018) Director Ryan Coogler
Tras la muerte de su padre, T’Challa se convierte en el rey que debe proteger al país. Erik Killmonger, interpretado por Jordan, será el antagonista que desafiará el orden con una visión radical de cómo debería ejercerse el poder de Wakanda. El conflicto central enfrenta dos visiones de la justicia, la identidad y la responsabilidad. La película ganó tres premios Oscar.
Fahrenheit 451 (2018) Director Ramin Bahrani
Jordan interpreta a Guy Montag, el protagonista de la novela homónima de Ray Bradbury. Montag es un bombero de una ciudad distópica en la que los libros están prohibidos. Los bomberos, lejos de apagar incendios, deben iniciarlos en cuanto se descubren los libros. Pero Montag empieza a cuestionar el sistema y su rol entra en un conflicto que le origina una gran crisis.