El palacio más lujoso de Argentina: una obra de 140 habitaciones que su dueño nunca pudo habitar

Un sueño gestado en París

José C. Paz, estanciero, editor, militar, diplomático y abogado, fundó en el año 1869 el diario La Prensa y se convirtió en el apoderado de uno de los periódicos más importantes del mundo en su época. Mientras estuvo en París, le encargó al arquitecto Sortais, egresado de la École des Beaux-Arts de esa ciudad, el proyecto de su nueva mansión, la cual estaría compuesta internamente de tres residencias: una para él y su esposa Zelmira Díaz Gallardo, otra para su hijo Ezequiel Paz y su cónyuge Celina Zaldarriaga y la tercera para su sobrino Alejandro Paz y su consorte Angélica Sastre.