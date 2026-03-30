Tras quedar afuera del Mundial 2026, internaron de urgencia al DT de Rumania por una grave arritmia

Un golpe que sacudió a todo el seleccionado

El contexto terminó de potenciar el impacto de la noticia, ya que Rumania venía de quedar afuera de la Copa del Mundo después de perder un partido decisivo ante Turquía, una caída que frustró la chance de volver a un Mundial tras 28 años. Mientras Lucescu siga internado, el equipo quedará a cargo de Ionel Gare, su ayudante, y el amistoso programado ante Eslovaquia en Bratislava se jugará de todos modos. Además, el boleto pendiente del Repechaje europeo se definirá entre Kosovo y Turquía.