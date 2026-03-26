Repechaje al Mundial 2026: horarios y dónde ver todos los partidos

La definición de los últimos cupos al Mundial 2026comienza a tomar forma con el inicio de los repechajes. Europa pone en juego cuatro plazas, mientras que el intercontinental definirá las restantes, en una serie de cruces que prometen alta tensión y margen de error mínimo.
Uno de los focos estará puesto en Italia, que vuelve a enfrentarse a una instancia límite con el objetivo de no quedarse otra vez afuera de la Copa del Mundo.
Los duelos europeos se disputarán a partido único y definirán a los clasificados a la siguiente instancia, mientras que en el repechaje intercontinental comenzarán a resolverse los cruces que otorgarán los últimos boletos.
Los partidos de este jueves por el repechaje
14 horas Turquía vs. Rumania - transmite ESPN2
16.45 Eslovaquia vs. Kosovo - Disney+
16.45 Gales vs. Bosnia - ESPN2
16.45: Italia vs. Irlanda del Norte - ESPN
16.45: Ucrania vs. Suecia - Disney+
16.45 Polonia vs. Albania - Disney+
16.45 República Checa vs. Irlanda - Disney+
16.45 Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Disney+
19.00 Bolivia vs. Surinam - DSports
0 horas (viernes) Nueva Caledonia vs. Jamaica - DSports