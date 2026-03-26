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Repechaje al Mundial 2026: horarios y dónde ver todos los partidos

Europa y el repechaje intercontinental ponen en juego los últimos cupos a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Repechaje al Mundial 2026: horarios y dónde ver todos los partidos
Hace 1 Hs

La definición de los últimos cupos al Mundial 2026comienza a tomar forma con el inicio de los repechajes. Europa pone en juego cuatro plazas, mientras que el intercontinental definirá las restantes, en una serie de cruces que prometen alta tensión y margen de error mínimo.

Uno de los focos estará puesto en Italia, que vuelve a enfrentarse a una instancia límite con el objetivo de no quedarse otra vez afuera de la Copa del Mundo.

Los duelos europeos se disputarán a partido único y definirán a los clasificados a la siguiente instancia, mientras que en el repechaje intercontinental comenzarán a resolverse los cruces que otorgarán los últimos boletos.

Los partidos de este jueves por el repechaje

14 horas Turquía vs. Rumania - transmite ESPN2

16.45 Eslovaquia vs. Kosovo - Disney+

16.45 Gales vs. Bosnia - ESPN2

16.45: Italia vs. Irlanda del Norte - ESPN

16.45: Ucrania vs. Suecia - Disney+

16.45 Polonia vs. Albania - Disney+

16.45 República Checa vs. Irlanda - Disney+

16.45 Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Disney+

19.00 Bolivia vs. Surinam - DSports

0 horas (viernes) Nueva Caledonia vs. Jamaica - DSports

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