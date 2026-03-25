Mundial 2026: así se jugarán los Repechajes en los que terminarán de definirse a los últimos clasificados

Dentro de ese esquema, Bolivia se medirá con Surinam el 26 de marzo en Monterrey. El vencedor jugará la final ante Irak el 1 de abril, con un lugar en el Grupo I en juego, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega. En la otra llave, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica el 27 de marzo en Guadalajara, mientras que la República Democrática del Congo aguardará en la instancia decisiva del 31. El clasificado integrará el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.