Secciones
DeportesFútbol

Mundial 2026: así se jugarán los Repechajes en los que terminarán de definirse a los últimos clasificados

Italia intentará dejar atrás ocho años de frustraciones y volver a meterse en una Copa del Mundo.

REFERENTE. Mateo Retegui es uno de los goleadores de Italia e intentará aportar lo suyo para que la Azzurra vuelva a un Mundial. REFERENTE. Mateo Retegui es uno de los goleadores de Italia e intentará aportar lo suyo para que la "Azzurra" vuelva a un Mundial. @Azzurri
Hace 13 Min

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el 11 de junio, marcará un hito al ser la primera edición en la que participarán 48 selecciones. Sin embargo, todavía hay varios lugares vacantes. Quedan seis cupos en juego y más de una veintena de equipos mantienen viva la ilusión de ser parte de la parte de la gran cita ecuménica.

El acceso a esos últimos boletos se definirá a través de dos caminos. Por un lado el Repechaje Intercontinental; por el otro, Repechaje Europeo. Cada uno tendrá su propio formato y complejidad.

Bolivia toiene el sueño de volver a jugar un Mundial

En el caso del repechaje intercontinental, participarán seis selecciones (dos de la Concacaf, una de Oceanía, una de África, una de Asia y una de Sudamérica). El sistema dividirá a los equipos en dos grupos de tres. En cada zona, los dos de menor ranking se enfrentarán en una semifinal, y el ganador avanzará a una final contra el mejor ubicado.

Dentro de ese esquema, Bolivia se medirá con Surinam el 26 de marzo en Monterrey. El vencedor jugará la final ante Irak el 1 de abril, con un lugar en el Grupo I en juego, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega. En la otra llave, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica el 27 de marzo en Guadalajara, mientras que la República Democrática del Congo aguardará en la instancia decisiva del 31. El clasificado integrará el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

La UEFA define a sus últimos clasificados

Europa definirá sus plazas restantes mediante un repechaje con 16 selecciones, divididas en cuatro cuadros. Cada uno tendrá semifinales y final a partido único, y solamente los ganadores obtendrán el pasaje al Mundial.

Entre los cruces destacados aparecen Italia-Irlanda del Norte y Gales-Bosnia, mientras que otros duelos serán Ucrania-Suecia, Polonia-Albania, Turquía-Rumania y Dinamarca-Macedonia del Norte, entre otros. Cada llave definirá un nuevo clasificado rumbo a una Copa del Mundo que promete ser histórica.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hablo más con Gattuso que con mi madre: la intimidad del plan de Italia para evitar otro fracaso mundialista

"Hablo más con Gattuso que con mi madre": la intimidad del plan de Italia para evitar otro fracaso mundialista

¿Quién es Mauritania? Conocé al exótico rival que enfrentará la Selección este viernes

¿Quién es Mauritania? Conocé al exótico rival que enfrentará la Selección este viernes

Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
2

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez
3

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
4

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán
5

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú
6

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Más Noticias
Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

¿Estamos mal pero vamos bien?

¿Estamos mal pero vamos bien?

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Comentarios