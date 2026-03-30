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Se define si procesan a "Chiqui" Tapia y Toviggino en una de las causas que más inquieta a la AFA

La Justicia analiza si avanza con el caso por la deuda millonaria de aportes y también qué juzgado quedará a cargo de la investigación por la casa de Pilar.

Se define si procesan a Chiqui Tapia y Toviggino en una de las causas que más inquieta a la AFA
Hace 26 Min

Este lunes aparece como una jornada decisiva para el panorama judicial de la AFA. Por un lado, el juez Diego Amarante debe resolver si procesa a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino en la causa vinculada con la demora en el pago de aportes e impuestos millonarios. A la vez, la Cámara de Casación tiene que definir qué juzgado continuará con otra investigación sensible, la que analiza la presunta maniobra de lavado en la compra de una propiedad en Pilar.

El expediente que más inquieta a la conducción de la AFA es el referido a la retención de 19.300 millones de pesos. En ese caso también aparecen involucrados Víctor Blanco y Cristian Malaspina, señalados por sus funciones como secretarios de la entidad. Según la acusación, la deuda se canceló fuera de término y ese argumento defensivo no alcanzaría, en principio, para evitar que alguno de los imputados quede procesado.

Cuando fueron a declarar, los cuatro dirigentes eligieron una postura similar: presentaron escritos, rechazaron los cargos y evitaron responder preguntas. Blanco y Malaspina, además, remarcaron que no tenían a su cargo la obligación de pagar. La visita de Toviggino a Tribunales, sin embargo, sumó ruido extra por su llegada en una camioneta sin patente, con fuerte custodia y en medio de versiones que volvieron a conectar su entorno con la casa de Pilar bajo sospecha.

En paralelo, la defensa también quedó envuelta en una discusión pública. Gregorio Dalbón sostuvo que el expediente tenía “raíces políticas” y deslizó que el asunto “lo arreglaría Karina”, en alusión a Karina Milei. Poco después, Marcelo Rocchetti, abogado que acompañó a Toviggino, le respondió con dureza, lo tildó de “cholulo” y “patovica”, y negó cualquier tipo de gestión ante el Gobierno para destrabar la situación.

La pelea por el expediente de la mansión

La otra definición del día pasa por determinar si la investigación por la mansión de Pilar sigue en manos de Marcelo Aguinsky o queda en el juzgado de Adrián González Charvay, como pretende la AFA. En esa discusión ya intervinieron Carlos Cearras, Mariano Borinsky, Javier Carbajo, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Juan Bautista Mahiques, Daniel Petrone, Javier Faroni, Elisa Carrió y Gerardo Zamora. Mientras se discute la competencia local, también crece la inquietud por otra pesquisa que avanza en Estados Unidos y que podría complicar todavía más a Tapia y Toviggino.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaPablo Toviggino
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