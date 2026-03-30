Se define si procesan a "Chiqui" Tapia y Toviggino en una de las causas que más inquieta a la AFA

La pelea por el expediente de la mansión

La otra definición del día pasa por determinar si la investigación por la mansión de Pilar sigue en manos de Marcelo Aguinsky o queda en el juzgado de Adrián González Charvay, como pretende la AFA. En esa discusión ya intervinieron Carlos Cearras, Mariano Borinsky, Javier Carbajo, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Juan Bautista Mahiques, Daniel Petrone, Javier Faroni, Elisa Carrió y Gerardo Zamora. Mientras se discute la competencia local, también crece la inquietud por otra pesquisa que avanza en Estados Unidos y que podría complicar todavía más a Tapia y Toviggino.