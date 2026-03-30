El oscuro secreto de "Algo terrible está a punto de suceder": la nueva serie de Netflix de los hermanos Duffer

El 26 de marzo de 2026, la plataforma lanzó a nivel global la esperada ficción "Algo terrible está a punto de suceder". Esta perturbadora nueva serie de Netflix, producida por los hermanos Duffer y protagonizada por Camila Morrone, relata un oscuro terror psicológico. La historia transcurre en una aislada mansión familiar, donde una inminente boda desata el caos absoluto.