El oscuro secreto de "Algo terrible está a punto de suceder": la nueva serie de Netflix de los hermanos Duffer

El 26 de marzo de 2026, la plataforma lanzó a nivel global la esperada ficción "Algo terrible está a punto de suceder". Esta perturbadora nueva serie de Netflix, producida por los hermanos Duffer y protagonizada por Camila Morrone, relata un oscuro terror psicológico. La historia transcurre en una aislada mansión familiar, donde una inminente boda desata el caos absoluto.
La trama sigue a Rachel, quien viaja a la lujosa casa de sus futuros suegros para casarse con Nicky. En esa cabaña oculta en un bosque nevado, la joven comienza a experimentar sucesos escalofriantes. Lo que parece ser una simple ansiedad prenupcial se convierte rápidamente en un peligro real.
Con ocho episodios a cargo de Haley Z. Boston y Weronika Tofilska, el relato profundiza en los grandes tabúes de la vida en pareja. Cada capítulo abarca un día diferente en la cuenta regresiva hacia el altar matrimonial. Gracias a este recurso, la tensión narrativa crece de forma constante hasta alcanzar límites claustrofóbicos.
Entre el aplauso de la crítica y los clichés del terror
Para sorprender al espectador, el guión apuesta por un enfoque innovador al comenzar la narración directamente desde el desenlace. Medios especializados elogian su atmósfera opresiva y ya la comparan con éxitos como "La maldición de Hill House". Sin embargo, algunos críticos señalan que la obra abusa de lugares comunes y situaciones demasiado previsibles del género.
En definitiva, la producción funciona como un espejo implacable de las presiones e inseguridades de la juventud moderna. Es una invitación directa a enfrentar nuestras propias vulnerabilidades bajo el intenso disfraz del entretenimiento. Luego de maratonear este oscuro relato, seguramente pensarás dos veces antes de dar el "sí, quiero”.