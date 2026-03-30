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El oscuro secreto de "Algo terrible está a punto de suceder": la nueva serie de Netflix de los hermanos Duffer

Los creadores de Stranger Things regresan con un thriller psicológico sobre el miedo al compromiso. Descubrí por qué esta boda en el bosque se transforma en una verdadera pesadilla.

El oscuro secreto de Algo terrible está a punto de suceder: la nueva serie de Netflix de los hermanos Duffer El oscuro secreto de "Algo terrible está a punto de suceder": la nueva serie de Netflix de los hermanos Duffer
Hace 47 Min

El 26 de marzo de 2026, la plataforma lanzó a nivel global la esperada ficción "Algo terrible está a punto de suceder". Esta perturbadora nueva serie de Netflix, producida por los hermanos Duffer y protagonizada por Camila Morrone, relata un oscuro terror psicológico. La historia transcurre en una aislada mansión familiar, donde una inminente boda desata el caos absoluto.

La trama sigue a Rachel, quien viaja a la lujosa casa de sus futuros suegros para casarse con Nicky. En esa cabaña oculta en un bosque nevado, la joven comienza a experimentar sucesos escalofriantes. Lo que parece ser una simple ansiedad prenupcial se convierte rápidamente en un peligro real.

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Con ocho episodios a cargo de Haley Z. Boston y Weronika Tofilska, el relato profundiza en los grandes tabúes de la vida en pareja. Cada capítulo abarca un día diferente en la cuenta regresiva hacia el altar matrimonial. Gracias a este recurso, la tensión narrativa crece de forma constante hasta alcanzar límites claustrofóbicos.

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Entre el aplauso de la crítica y los clichés del terror

Para sorprender al espectador, el guión apuesta por un enfoque innovador al comenzar la narración directamente desde el desenlace. Medios especializados elogian su atmósfera opresiva y ya la comparan con éxitos como "La maldición de Hill House". Sin embargo, algunos críticos señalan que la obra abusa de lugares comunes y situaciones demasiado previsibles del género.

En definitiva, la producción funciona como un espejo implacable de las presiones e inseguridades de la juventud moderna. Es una invitación directa a enfrentar nuestras propias vulnerabilidades bajo el intenso disfraz del entretenimiento. Luego de maratonear este oscuro relato, seguramente pensarás dos veces antes de dar el "sí, quiero”.

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