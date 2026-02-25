La adictiva miniserie de seis episodios que se convirtió en lo más visto de Netflix en tiempo récord
Con apenas seis episodios, esta miniserie se convirtió en uno de los mayores fenómenos recientes de Netflix. Su trama cargada de tensión, giros inesperados y secretos cruzados la llevó a escalar rápidamente en el ranking hasta posicionarse entre lo más visto a nivel global.
Netflix vuelve a celebrar un fenómeno global. La miniserie Él y ella, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, alcanzó las 90,6 millones de visualizaciones en apenas 46 días, una cifra que la posiciona entre las producciones más vistas en la historia de la plataforma.
El dato no es menor: la serie ya superó el rendimiento total de Bebé reno, que había sido una de las grandes sorpresas del catálogo en los últimos años con 84,5 millones de visualizaciones durante su permanencia en el ranking semanal.
Un lugar entre las más vistas de todos los tiempos
Con estas cifras, Él y ella se ubica como la quinta miniserie más vista en Netflix. Por delante aparecen títulos de enorme impacto global como:
Adolescencia (142,6 millones en 91 días)
Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (115,6 millones)
Gambito de dama (112,8 millones)
Engaños (98,2 millones)
Aunque parece difícil que alcance a las tres primeras, todavía podría superar a Engaños antes de cumplir los 91 días que Netflix utiliza como parámetro de medición oficial.
Por qué ver El y ella
Él y ella es un thriller psicológico basado en la novela de Alice Feeney que gira en torno al asesinato de una mujer en un pequeño pueblo británico. La historia sigue a Anna, una presentadora de noticias que debe cubrir el crimen pese a su vínculo personal con la víctima, y a Jack, un detective con quien comparte un pasado lleno de secretos. A través de una narración en doble perspectiva, la miniserie instala una tensión constante donde cada versión de los hechos parece contradictoria y nadie resulta del todo confiable. Con el eje puesto en la ambigüedad, la venganza y la manipulación, la trama mantiene al espectador en permanente duda sobre quién dice la verdad en un caso donde todos ocultan algo.
Un crecimiento que empieza a desacelerarse
El impulso inicial fue contundente, pero en las últimas semanas el ritmo se moderó. Entre el 16 y el 22 de febrero, la miniserie sumó 2,9 millones de visualizaciones adicionales. El estreno de nuevas temporadas de ficciones muy populares como Los Bridgerton, El abogado del Lincoln y El agente nocturno influyó en esa desaceleración.
Aun así, los números acumulados de Él y ella continúan por encima de varias de estas producciones. Incluso está cerca de superar los 93,8 millones que logró la segunda temporada de Los Bridgerton en 91 días, y se aproxima a los 94,8 millones que consiguió la tercera temporada de Stranger Things.
Recepción dispar entre crítica y público
Si bien el rendimiento en audiencia es contundente, la recepción crítica fue más moderada. En el sitio Rotten Tomatoes, la miniserie registra un 69% de valoraciones positivas. En contraste, en IMDb mantiene una media de 7,2 puntos, lo que refleja una mejor aceptación por parte del público, especialmente por su desenlace, uno de los aspectos más comentados.
¿Habrá segunda temporada?
La historia fue concebida como una miniserie cerrada, lo que en principio limitaría la posibilidad de una continuación. Sin embargo, ante el volumen de reproducciones alcanzado, no sería extraño que Netflix evaluara alternativas antes de descartar definitivamente una segunda entrega.
Por ahora, Él y ella ya aseguró su lugar entre los grandes fenómenos recientes del streaming.