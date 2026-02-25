La adictiva miniserie de seis episodios que se convirtió en lo más visto de Netflix en tiempo récord

Por qué ver El y ella

Él y ella es un thriller psicológico basado en la novela de Alice Feeney que gira en torno al asesinato de una mujer en un pequeño pueblo británico. La historia sigue a Anna, una presentadora de noticias que debe cubrir el crimen pese a su vínculo personal con la víctima, y a Jack, un detective con quien comparte un pasado lleno de secretos. A través de una narración en doble perspectiva, la miniserie instala una tensión constante donde cada versión de los hechos parece contradictoria y nadie resulta del todo confiable. Con el eje puesto en la ambigüedad, la venganza y la manipulación, la trama mantiene al espectador en permanente duda sobre quién dice la verdad en un caso donde todos ocultan algo.