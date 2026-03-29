Huracán se impuso con autoridad sobre Olimpo y avanzó en la Copa Argentina

Huracán logró una trabajada victoria por 2 a 1 frente a Olimpo en el estadio Ciudad de Caseros y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, en un encuentro que combinó momentos de buen juego con un cierre cargado de tensión.
El equipo dirigido por Diego Martínez abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con un golazo de tiro libre de Óscar Romero, que le dio ventaja en un trámite parejo. Sin embargo, Olimpo reaccionó y alcanzó la igualdad a los 37, cuando Enzo Coacci conectó de cabeza y dejó sin respuesta a Sebastián Meza.
En el complemento, Huracán salió decidido a recuperar el control del partido y lo consiguió a los 17 minutos, cuando Lucas Blondel sacó un potente remate desde fuera del área que se convirtió en el 2 a 1 definitivo. El ex Boca ya había avisado en la primera etapa con un disparo que se estrelló en el travesaño, y terminó siendo determinante en el resultado.
El tramo final mostró a Olimpo volcado en ataque en busca del empate, generando múltiples situaciones a partir de centros y remates desde media distancia. Sin embargo, la defensa del “Globo” resistió con firmeza, con intervenciones clave de sus defensores y del arquero Meza, que sostuvieron la ventaja hasta el cierre.
Con este triunfo, Huracán logró avanzar de ronda en la Copa Argentina y ahora deberá medirse ante Barracas Central, en un cruce que definirá su continuidad en el certamen.