Huracán se impuso con autoridad sobre Olimpo y avanzó en la Copa Argentina

En el complemento, Huracán salió decidido a recuperar el control del partido y lo consiguió a los 17 minutos, cuando Lucas Blondel sacó un potente remate desde fuera del área que se convirtió en el 2 a 1 definitivo. El ex Boca ya había avisado en la primera etapa con un disparo que se estrelló en el travesaño, y terminó siendo determinante en el resultado.