Cartas de lectores: el sr. funcionario

Cuando Manuel Adorni dice en su conferencia de prensa no te voy a responder porque “apenas sos un periodista”, lo que está diciendo es que no te va a responder a vos, un simple ciudadano. A vos que sos apenas una maestra, apenas un médico cirujano, apenas un empleado de comercio, apenas un trabajador rural… Él es casta y no va a responder a los que son apenas ciudadanos de segunda sobre sus varias inconsistencias patrimoniales y menos de sus viajes al exterior. Y supongo que el hoy ministro, “apenas un empleado público de planta temporal” según lo establece la política se olvidó de sus días de habitual contertulio en la televisión en los que abordaba casi cualquier tema con una soltura que sorprendía a pesar de ser en esos momentos “apenas un periodista invitado”. Lamento usar este espacio sin gozar de la superioridad moral del señor funcionario y vocero en cuestión ya que yo soy “apenas un periodista”.