Por la caída de la producción automotriz, Stellantis eliminará un turno en la planta de El Palomar a partir de mayo

Ambos vehículos mantienen una buena performance en el mercado local, aunque con una tendencia a la baja en los últimos meses. El Peugeot 208, por ejemplo, se mantiene entre los autos más vendidos del país, pero en el primer bimestre del año no alcanzó las 5.000 unidades, frente a más de 8.000 en el mismo período de 2025, lo que representa una caída del 41,5%, según datos de ACARA. El Peugeot 2008 también retrocedió, con una baja del 19,9% y cerca de 2.800 unidades comercializadas.