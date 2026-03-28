De la excelencia académica al banquillo: quién es la científica rosarina acusada de robar virus en Brasil

Soledad Palameta Miller, una científica argentina de 36 años oriunda de Rosario, se encuentra en el centro de un escándalo de bioseguridad que conmueve a la comunidad científica de Brasil. Coordinadora de un laboratorio de élite en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), Palameta Miller fue imputada por el presunto robo de cepas de virus H1N1, H3N2 y otros agentes patógenos de alto riesgo en un laboratorio de seguridad nivel 3 (BSL-3).