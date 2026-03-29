La IA no es un doctor

El argumento de los que dicen “sí”

Los impulsores del proyecto esgrimen una lógica que parece irrebatible: si un vecino sin título de médico te dice que tomés tal medicamento y te hace daño, hay consecuencias legales. ¿Por qué una empresa multimillonaria debería tener inmunidad cuando su chatbot hace exactamente lo mismo —y a escala de millones de usuarios? El AFL-CIO, la mayor federación sindical de Estados Unidos, ya respaldó el paquete completo de leyes bajo la premisa de que “la IA no es reemplazo del juicio humano ni de los empleos.”