Movilidad previsional: dos años de un decreto que aún espera debate

Un decreto que se volvió permanente

Resulta difícil sostener en el tiempo que un tema de la magnitud que tiene la movilidad previsional —es decir, la forma en que se actualizan los ingresos de millones de jubilados— continúe regulado por un decreto. La movilidad no es un aspecto menor del sistema previsional. Es, en muchos casos, la diferencia entre mantener o perder calidad de vida. Por eso, después de dos años, el debate ya no debería centrarse en la coyuntura, sino en la necesidad de contar con una ley debatida en el Congreso, que otorgue previsibilidad, estabilidad y consenso.