Jockey llegó a la puerta del Torneo del Interior "B", pero no pudo cruzarla

Para el “Cañero” había mucho en juego. Incalculable. Era la primera vez que tenía la posibilidad de acceder al torneo nacional. De poder codearse con los grandes. De sentirse parte de ese grupo y saldar una deuda que le costó años. Porque Jockey, a diferencia de otros “grandes” del rugby tucumano, recién está escribiendo su historia. Y estas instancias no son habituales. Por eso, el club organizó una fiesta distinta: banderas, un tercer tiempo masivo para las inferiores -con el objetivo de sostenerlas- y cánticos. Era la oportunidad ideal para fortalecer el sentido de pertenencia. Ese que se forja en el orgullo de las victorias y en el dolor de las derrotas. Y el sueño se reducía a algo simple: ganar para clasificar; perder y empezar de nuevo.