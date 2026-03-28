Secciones
DeportesRugby

En una lucha de vida o muerte, Cardenales sobrevivió a la reválida

Los "Nales" se impusieron a Taraguy en un duelo cargado de tensión y contacto, resistió en los momentos más adversos y logró avanzar a la fase de grupos del Torneo del Interior “B” tras una batalla que exigió carácter y eficacia.

VICTORIA. Los Porpurados lograron el acceso a la fase de grupos del Torneo del Interior B. VICTORIA. Los "Porpurados" lograron el acceso a la fase de grupos del Torneo del Interior "B".
Hace 1 Hs

El momento bisagra del encuentro tuvo una coincidencia curiosa: a los 20 minutos del complemento, el número 20 de Cardenales, el recién ingresado Francisco Abi Cheble, recibió solo por la izquierda y apoyó en el ingoal. Luego, casi como una consecuencia lógica, Cerruti volvió a convertir. Los “Nales” empezaban a imponer condiciones y se adelantaban 24 a 6. Minutos después, tras un empuje imparable del pack “purpurado”, Juan Pablo Lobo apoyó un nuevo try y Cerruti estiró la ventaja a 31 a 6.

Cuando parecía que Taraguy estaba listo para caer, reaccionó con orgullo. Los correntinos descontaron con un try de Joaquín Amadey y la conversión de Meabe para el 31 a 13. El partido entró entonces en su clímax, con ambos equipos golpeando sin margen de error por la permanencia en el TDI “B”. Cada persona que se encontraba en el estadio jugaba el encuentro: gritos, cánticos y reproches aumentaban la temperatura en un partido que ya estaba incendiado. Juan Ignacio Díaz aprovechó una desatención defensiva, recuperó la pelota y apoyó, y con la conversión de Cerruti, los “Nales” ampliaron a 38 a 13. Sobre el cierre, Meabe apoyó un nuevo try pero falló la conversión, sellando el 38 a 18 final a favor del conjunto local.

Cuando llegó el final, el coliseo quedó en silencio por un instante, como si todos esperaran la sentencia. Pero esta vez no hubo pulgar hacia abajo. Cardenales hizo lo necesario para seguir en pie. Resistió, golpeó en los momentos justos y terminó venciendo en una batalla que por momentos lo tuvo al límite. Y como todo gladiador que sobrevive, el “Purpurado” se llevó su premio: obtuvo el derecho a seguir luchando en la arena del Torneo del Interior “B”.

En las épocas del Imperio Romano, los gladiadores ingresaban al coliseo con solo una cosa en claro: en cada segundo de la batalla se estaban jugando la vida. El hecho de poder golpear al rival más fuerte significaba estar un paso más cerca de la supervivencia. Algo similar se vivió esta tarde en Silvano Bores 477, donde Cardenales venció a Taraguy y logró mantenerse en pie tras las reválidas del Torneo del Interior “B”.

Los hinchas llegaron al coliseo con una sola misión: desgargantarse en cada canción y darle peso a la localía. El equipo correntino no se dejó amedrentar y desde el minuto inicial salió decidido a pelear de igual a igual, como si el encuentro se estuviera disputando en los Esteros del Iberá.

Lejos de sentirse incómodos por lo enardecidos que se encontraban los seguidores “purpurados”, los primeros 15 minutos tuvieron el protagonismo de los “cuervos”, que se supieron imponer con destreza física y paciencia. El pack vestido de negro no solo incomodó a los locales, sino que pudo doblegarlos y mantener el juego a escasos metros del ingoal que defendían los “Nales”. Pese al asedio al que sometió al conjunto de Silvano Bores, Taraguy no supo convertir este envión en puntos, lo que le dio la posibilidad a Cardenales de mantenerse con vida.

LUCHADO. El encuentro por la reválida del TDI LUCHADO. El encuentro por la reválida del TDI

El primer golpe lo dio Santiago Gayá Cerrutti, quien apoyó la ovalada en el ingoal correntino tras una exhibición de destreza por la izquierda del ataque. Luego de unos segundos de locura y algarabía en las tribunas, se produjo un silencio abismal, como si se estuviera a la espera de las palabras del César. Esto fungió como antesala de la patada de Cipriano Cerrutti, quien remató con el estoicismo propio de un héroe. En 16 minutos disputados, Cardenales se ponía en ventaja por 7 a 0.

Lejos de que el golpe le otorgara serenidad al encuentro y le proveyera el dominio al conjunto de Silvano Bores, los correntinos mantuvieron su identidad de juego y fueron consistentes en el empuje y la batalla que los identificó durante los primeros minutos del partido. “Purpurados” y “Cuervos” convirtieron el verde césped en un campo de batalla. La batalla decantó en una corrida arrolladora por derecha de Augusto Avellaneda. Posteriormente, y como tiene ya acostumbrado a su público, Cerrutti convirtió y amplió la ventaja para poner el 14 a 0. Para este entonces, el coliseo era una caldera: mientras de las tribunas se desprendían apasionados cánticos, los jugadores de ambos equipos vivían cada cruce como el último y festejaban pequeñas victorias con gritos similares al rugido de un león.

Los “Cuervos” reaccionaron y, tras una falta que recibió su forward Martín Solari, pudieron descontar de penal de la mano de su “10”, Ignacio Meabe. Instantes después, el encargado de impartir justicia dio por finalizada la primera mitad, donde los equipos iban a descansar de la batalla con el resultado 14 a 3 a favor del conjunto “purpurado”.

La segunda mitad tendría un desarrollo impensado, algo que podría parecer hasta propio de otro encuentro. El complemento presentaría un juego antitético con respecto a los primeros 40 minutos. Pese a que el conjunto correntino golpeó de entrada y convirtió de penal el descuento que los ponía en partido (14 a 6), los gladiadores “purpurados” lograron doblegar físicamente a los guerreros que parecían ser más fuertes en la primera mitad.

El momento bisagra del encuentro tuvo una coincidencia curiosa: a los 20 minutos del complemento, el número 20 de Cardenales, el recién ingresado Francisco Abi Cheble, recibió solo por la izquierda y apoyó en el ingoal. Luego, casi como una consecuencia lógica, Cerrutti volvió a convertir. Los “Nales” empezaban a imponer condiciones y se adelantaban 24 a 6. Minutos después, tras un empuje imparable del pack “purpurado”, Juan Pablo Lobo apoyó un nuevo try y Cerrutti estiró la ventaja a 31 a 6.

Cuando parecía que Taraguy estaba listo para caer, reaccionó con orgullo. Los correntinos descontaron con un try de Joaquín Amadey y la conversión de Meabe para el 31 a 13. El partido entró entonces en su clímax, con ambos equipos golpeando sin margen de error por la permanencia en el TDI “B”. Cada persona que se encontraba en el estadio jugaba el encuentro: gritos, cánticos y reproches aumentaban la temperatura en un partido que ya estaba incendiado. Juan Ignacio Díaz aprovechó una desatención defensiva, recuperó la pelota y apoyó, y con la conversión de Cerrutti, los “Nales” ampliaron a 38 a 13. Sobre el cierre, Meabe apoyó un nuevo try, pero falló la conversión, sellando el 38 a 18 final a favor del conjunto local.

Cuando llegó el final, el coliseo quedó en silencio por un instante, como si todos esperaran la sentencia. Pero esta vez no hubo pulgar hacia abajo. Cardenales hizo lo necesario para seguir en pie. Resistió, golpeó en los momentos justos y terminó venciendo en una batalla que por momentos lo tuvo al límite. Y como todo gladiador que sobrevive, el “Purpurado” se llevó su premio: obtuvo el derecho a seguir luchando en la arena del Torneo del Interior “B”.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánCardenales Rugby ClubTorneo del Interior de Rugby
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vendaval Verdinegro: Tucumán Rugby arrolló a Mendoza RC en el debut del Torneo del Interior A

Vendaval "Verdinegro": Tucumán Rugby arrolló a Mendoza RC en el debut del Torneo del Interior A

El rugby tucumano será protagonista a nivel nacional

El rugby tucumano será protagonista a nivel nacional

Una nueva baja complica el armado de Tarucas

Una nueva baja complica el armado de Tarucas

Tarucas vapuleó a un desorientado Cobras y se ilusiona con pelear por el Súper Rugby Américas

Tarucas vapuleó a un desorientado Cobras y se ilusiona con pelear por el Súper Rugby Américas

Tarucas resistió la reacción de Yacaré XV y se quedó con un triunfo clave en Corrientes

Tarucas resistió la reacción de Yacaré XV y se quedó con un triunfo clave en Corrientes

Lo más popular
Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán
1

Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial
2

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino
3

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

Los fantasmas de Jaldo
4

Los fantasmas de Jaldo

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos
5

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen
6

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

Más Noticias
Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán

Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado caluroso, con chaparrones y máxima de 30°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado caluroso, con chaparrones y máxima de 30°C

Los fantasmas de Jaldo

Los fantasmas de Jaldo

Colapinto fue autocrítico tras la qualy en Japón: “Hay que entender por qué estamos lejos”

Colapinto fue autocrítico tras la qualy en Japón: “Hay que entender por qué estamos lejos”

Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

Comentarios