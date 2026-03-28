En una lucha de vida o muerte, Cardenales sobrevivió a la reválida

Lejos de que el golpe le otorgara serenidad al encuentro y le proveyera el dominio al conjunto de Silvano Bores, los correntinos mantuvieron su identidad de juego y fueron consistentes en el empuje y la batalla que los identificó durante los primeros minutos del partido. “Purpurados” y “Cuervos” convirtieron el verde césped en un campo de batalla. La batalla decantó en una corrida arrolladora por derecha de Augusto Avellaneda. Posteriormente, y como tiene ya acostumbrado a su público, Cerrutti convirtió y amplió la ventaja para poner el 14 a 0. Para este entonces, el coliseo era una caldera: mientras de las tribunas se desprendían apasionados cánticos, los jugadores de ambos equipos vivían cada cruce como el último y festejaban pequeñas victorias con gritos similares al rugido de un león.