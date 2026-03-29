¿Cuál es la mayor goleada de Atlético a San Martín? El recuerdo del 6-0 de 1935

Aunque algunos con pocas luces, existen triunfos que se guardan en la memoria por el simple hecho de ganar. Pero hay otros que, por el contexto, la magnitud y la forma, se transforman en leyendas de archivo. El domingo 28 de julio de 1935 fue una de esas fechas que marcan un antes y un después en la biografía de una institución. En una tarde en la que el Monumental fue testigo de una superioridad abrumadora, Atlético Tucumán goleó 6-0 a San Martín en lo que hoy se mantiene como un hito ineludible en la historia del fútbol tucumano.