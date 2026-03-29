El Festival Tucumán Danza propone la unión para crecer

“Lo que nos mueve, nos une”. Esa es la idea que convoca a participar de la cuarta edición del Festival Tucumán Danza, que se realizará entre hoy y el domingo 5 de abril con clases, conversatorios, creaciones, investigación, visitas a los museos, funciones y procesos coreográficos en toda la provincia.
La intención de un trabajo en conjunto está plasmada desde la misma consigna inicial: los organizadores (Debora Loto, Melina Colavini, Leandro Cáceres y Néstor Correa integran el equipo de trabajo) buscan “crear una plataforma que permita generar y sostener espacios que favorezcan y desarrollen el intercambio cultural entre los trabajadores de la danza y todo interesado en participar”. La invitación es abierta a bailarines de todos los estilos y formatos, con una agenda sin fines de lucro
“Propiciamos que la actividad se vuelva sustentable, a generar redes laborales y a ejercer el derecho de y a la cultura para democratizar su acceso. Al ser Tucumán un faro a nivel nacional y regional, es necesaria la participación masiva”, agregan. Aparte de los artistas locales, habrá visitantes de Jujuy, Salta, Santa Fe, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los docentes figuran León Ruiz, Patricia Sabbag, Evelin Santillán, Sol Soria, Paula Vaquera, José Jimenez, Yamila Cruz Valla, Vale Fontanetto, Margarita Wolf, Guillermo Burgos, Carolina Palacios, Alfredo Salomón, Ana María Andole y Walter Ferreyra.
La grilla comenzará a las 14, en el Polideportivo de Monteros, con la inauguración formal seguida de la primera clase, dedicada a la exploración del movimiento y la danza contemporánea. “Comenzamos en esa ciudad porque al festival siempre le sienta bien, aparte de que los trabajadores de la cultura de la Municipalidad, como Daniel Carrizo, siempre buscan la articulación y que podamos acercar la danza al interior. Nos parece importante llegar al interior y que el evento no quede solo en capital”, plantea Cáceres.
Luego, las actividades se trasladarán a la capital, con clases en el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda 350) y se abordarán las danzas urbanas, folclóricas, el teatro danza, lo contemporáneo, lo clásica, la perfomance y la video danza, entre otras. También habrá dos muestras a público, en las cuales se presentarán 16 trabajos en el teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), el miércoles 1 y el sábado 5, que abarcarán diferentes disciplinas.
Para participar de las actividades se necesita inscripción previa mediante los canales oficiales de comunicación del Festival. La propuesta fue declarada nuevamente de interés cultural por la Provincia.
“La danza siempre estuvo presente en Tucumán, desde espacios como la Escuela Superior de Enseñanza Artística, la Facultad de Artes de la UNT, los cuerpos estables y la recientemente creada Escuela Taller de Danzas, que permiten acercar a la comunidad formación y espectáculos de gran calidad. Estos espacios han permitido también el desarrollo independiente de la danza, profesionales que egresan o estudiantes que se animan a producir y pisar la escena independientes, que es fundamental para la cultura y que permiten que las salas locales tenga una programación de obras y artes escénicas a disposición del consumo constante. El trabajo que hay detrás siempre es muy grande y esperamos que el público pueda acompañar porque suceden los impulsos para seguir generando danza”, agrega Cáceres.
El encuentro se concreta en momentos en que, a su criterio, “la política está golpeando muchísimo a la cultura, no la acompaña y la van dejando afuera al sistema; se ve en muchos aspectos la crisis, y a nivel provincial el desfinanciamiento nacional se siente”. En cuanto a la danza específicamente, “ningún Gobierno nos dio la posibilidad real de tener una Ley Nacional y hoy es una utopía porque la actual gestión tiene una ignorancia muy grande”.