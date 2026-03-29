El Festival Tucumán Danza propone la unión para crecer

“La danza siempre estuvo presente en Tucumán, desde espacios como la Escuela Superior de Enseñanza Artística, la Facultad de Artes de la UNT, los cuerpos estables y la recientemente creada Escuela Taller de Danzas, que permiten acercar a la comunidad formación y espectáculos de gran calidad. Estos espacios han permitido también el desarrollo independiente de la danza, profesionales que egresan o estudiantes que se animan a producir y pisar la escena independientes, que es fundamental para la cultura y que permiten que las salas locales tenga una programación de obras y artes escénicas a disposición del consumo constante. El trabajo que hay detrás siempre es muy grande y esperamos que el público pueda acompañar porque suceden los impulsos para seguir generando danza”, agrega Cáceres.