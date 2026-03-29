Carozo, Narizota y la civilización perdida

Del otro lado estaba Topo Gigio, pequeña estafa zoológica y traición lingüística perfectamente planificada. Se llamaba Topo, pero era ratón. O mejor: para nosotros era topo; para los italianos, ratón (“topolino”, “ratoncito”). Gigio fue, en ese sentido, el gran emblema de los dormidores públicos. Vistos desde hoy, todos estos personajes parecen criaturas de una civilización perdida. Carozo y Narizota no daban consejos ni recordaban obligaciones. No estaban ahí para educar. Estaban ahí para pelear, para molestar, para generar ruido. No cerraban el día: lo extendían. Eran los que hacían que el chico siguiera mirando tele un ratito más, porque la discusión entre ellos era más interesante que irse a dormir. Topo Gigio era lo opuesto. Llegaba para colaborar con el final. Recordaba las tareas pendientes, reforzaba las reglas de la casa, y se despedía con dulzura. Era el aliado de los padres, el que hacía aceptable la derrota, el que se repetía y amplificaba los ritos. El que decía: está bien, hoy terminó, mañana seguimos. Unos retrasaban la noche. El otro la hacía posible.